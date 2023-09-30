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Bilim Teknoloji
AA 30.09.2023 09:44

TEKNOFEST İzmir'de dördüncü gün etkinlikleri başladı

İzmir Çiğli Havaalanı'nda düzenlenen havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST İzmir, dördüncü gün etkinlikleri için kapılarını açtı.

TEKNOFEST İzmir'de dördüncü gün etkinlikleri başladı
[Fotograf: AA]

TEKNOFEST'in dördüncü gününde ana sahnede "Rafadan Tayfa Teknolojik Tayfa" ve "Sahne Senin" etkinlikleri gerçekleştirilecek.

Aktivite programları kapsamında "Dikey Rüzgar Tüneli", "İklim Tüneli", "Güneş Gözlemi", "Planetaryum", "Uzay Temalı Çocuk Parkı", "Simülasyon Deneyim Alanları", "Paydaş-Sponsor Katılımcı Stant Aktiviteleri", "Kara ve Hava Araç Sergisi", "Sıcak Hava Balonu" ve "Pedallı Uçuş Etkinliği" yapılacak.

Eğitici atölyelerde ise "TEKNOFEST Bilim Sokağı Atölyeleri" ile paydaş ve sponsorların düzenlediği katılımcı atölyeleri de gün boyunca misafirlerini ağırlayacak.

TEKNOFEST Girişim Yarışması kapsamında "Turizm Teknolojileri ve Oyun" "Çevre, Enerji ve İklim Teknolojileri", "Engelsiz Yaşam Teknolojileri" ve "Sağlık ve İyi Yaşam Teknolojileri" alanlarındaki girişimlerin tanıtılacağı etkinlikte Deneyap kapsamında da ülke genelinden öğrencilerin oluşturduğu takımlar "Makeathon" ve "Fikir Maratonu"nda mücadele edecek.

Gün içinde Türk Yıldızları, SOLOTÜRK, Bayraktar Akıncı, Aksungur, Bayraktar TB2, Hürkuş, Paramotor, Gyrocopter, BEL-429 (Üzüm Salkımı), S-70 (Çelik Kanatlar), Paramotor, AB-412 (SGM), T-129 Atak Helikopteri gökyüzünde heyecan veren gösteriler sunacak.

ETİKETLER
Teknofest İzmir Yerli ve Milli Teknolojiler Savunma Sanayii Uzay Çalışmaları
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