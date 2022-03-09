Her yıl yüzbinlerce gencin başvurduğu TEKNOFEST Teknoloji yarışmaları arasına yeni katılan Çip Tasarım Yarışması’nda amaç öğrencilerin mikro-elektronik teknolojilerine ilgilerini artırarak bu alandaki kabiliyetlerini geliştirmek olarak vurgulanıyor.

TÜBİTAK BİLGEM yürütücülüğünde düzenlenen yarışmaya lisans ve yüksek lisans öğrencileri bireysel veya en fazla 4 kişilik takımlar halinde katılabiliyor.

Yerli ve milli teknoloji hamlesinde önemli bir adım

Sayısal Tasarım ve Analog Tasarım olmak üzere iki ayrı kategori altında düzenlenen Çip Tasarım Yarışması kapsamında takımlardan ön tasarım raporu ve detay tasarım raporu olmak üzere 2 rapor, projelerini tanıtacakları bir proje demosu ve bir final sunumu bekleniyor.

Final sunumlarının 15-18 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşecek yarışma milli teknoloji hamlesi yolunda geleceğin yerli çip teknolojilerinin ülkemizden çıkmasının da önünü açıyor olacak.

Başvurular 14 Mart'a kadar sürüyor

Başvuruların 14 Mart 2022 tarihine kadar devam ettiği yarışmada iki kategorinin de birincilerine 40.000 TL, ikincilere 30.000 TL, üçüncülere ise 20.000 TL ödül verilecek.

Yarışmada dereceye giren takımlar ödüllerini 30 Ağustos-4 Eylül 2022 tarihleri arasında milli mücadelenin başladığı şehir Samsun’da Çarşamba Havalimanında gerçekleşecek olan TEKNOFEST 2022’de alacaklar.

Bu heyecana ortak olmak için birbirinden farklı teknoloji yarışmalarına https://teknofest.org/tr/competitions/ adresini ziyaret ederek başvurabilirsiniz.