Türk savunma sanayisi bünyesinde geliştirilen sürü insansız hava araçları (İHA), GPS'e ihtiyaç duymadan yollarını kendisi bulacak. Derin öğrenme yöntemiyle de tespit edilen hedefleri bulacak.

Küresel Konumlama Sistemi Bağımsız Otonom Seyrüsefer Sistemi (KERKES), Savunma Sanayii Başkanlığı koordinesinde yürütülüyor.

Sistem dünyada ilklerden biri. Bu teknolojiyle, haberleşmenin olmadığı durumda sensörlerden alınan veri ve görüntüler işlenerek konum belirlenecek. İHA'lar yapay zeka ve derin öğrenme teknikleriyle tespit edilen hedefi vurabilecek.