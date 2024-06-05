Siberay'dan 'Kurban Bayramı' uyarısı

Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı (Siberay), yaklaşan Kurban Bayramı dolayısıyla, vatandaşları dijital platformlarda artan oltalama amaçlı içeriklere karşı uyardı.

Sosyal medyada, e-posta ya da SMS yoluyla "Kurban bağışı, bayrama özel kredi" gibi ifadeler kullanılarak paylaşılan sahte bağlantılara tıklanmaması gerektiğine dikkati çeken Siberay, yönlendirilen sahte siteler üzerinden bağış veya ödeme yapılmaması gerektiğini vurguladı.

Ayrıca Siberay, teyit edilemeyen taraflarla kişisel ve finansal bilgilerin paylaşılmaması gerektiğine dikkati çekti.