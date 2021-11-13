Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, Teknopark İstanbul'da gerçekleşen SAHA EXPO 2021 fuarı kapsamında HAVELSAN'ın M60 Tank simülatörünü denedi.

Sürücü koltuğuna oturan Bayraktar, M60'ın kullanımını deneyimlerken izleyenlere de heyecanlı anlar yaşattı.

“Uçacak herhalde”

Sürüş sırasında HAVELSAN yetkililerinden bilgi alan Bayraktar, tankın en yüksek hızını sordu. 55-60 km/saat hıza kadar çıkabildiğini öğrendikten sonra bu noktayı test etti. Selçuk Bayraktar'ın bu sırada "Uçacak herhalde" sözü de izleyenleri neşelendirdi.

