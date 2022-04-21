Dünyanın ilk metaverse fuarı, SAHA İstanbul tarafından düzenlenecek. Savunma sanayi alanında gerçekleşecek fuar için hazırlıklar sürüyor.

SAHA EXPO Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı’nın bu yılki tarihleri belli oldu. Fuar, hem fiziki hem de sanal olarak düzenlenecek.

Mesafeler ortadan kalkıyor

SAHA İstanbul Genel Sekreteri İlhami Keleş, "25-28 Ekim tarihlerinde fiziki olarak yaptıktan sonra 1 Kasım'da 3 ay süreyle bu sefer metaverse olarak yapıyor olacağız. Bu da dünyada bir ilk. Yani savunma sanayiinde bir Metaverse Savunma Sanayi Fuarı yine dünyada bir ilk olacak." dedi.

Fuara gidemeyenler daha sonra avatarları ile metaverse fuarına katılabilecek.

Altyapıyı yerli şirket sağlıyor

Program Müdürü Aydanur Toker Özel de şu şekilde konuştu:

"Buralarda insanların etkinlikler düzenleyebilecekleri, birbirleriyle toplantılar yapabilecekleri, ürünlerini tanıtabilecekleri, birbirleriyle etkileşime geçip kartvizitlerini paylaşabilecekleri, chat yapabilecekleri modüllerini de yine kendi içerisinde barındırıyor olacak.

Buna ilave olarak da üç boyutlu bir metaverse evrenimizde insanlar bunları bir de etkileşimli olarak anahtarları vasıtasıyla gerçekleştirebiliyor olacaklar."

İlk metaverse sanayi fuarının dijital altyapısını, ASELSAN iştiraki Bites firması hazırlıyor. Yerli şirket bu fuar için, metaverse platformu kurdu.

25-28 Ekim'de fiziki olarak açılacak fuar 1 Kasım 2022-15 Şubat 2023 tarihleri arasında ise metaverse ortamında gerçekleşecek.

Kamera: Orhan Mete