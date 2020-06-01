Avrupa Birliği (AB) Horizon 2020 programı kapsamında Sakarya Üniversitesi (SAÜ) koordinatörlüğünde sunulan "Yerleşik Uygulamalar için Yüksek Enerji Yoğunluğuna Sahip Lityum Sülfür Bataryalar" başlıklı proje, AB tarafından desteklenmeye değer bulundu.

980 bin euro ile desteklenecek

Enerji teknolojilerinde kullanılan aksamın yerli üretiminin sağlanması ve yerli sanayinin gelişmesini hedefleyen projeyle enerji sektöründe batarya alanındaki dışa bağımlılığın da azaltılması amaçlanıyor.

[Fotoğraf: AA]

Proje, SAÜ Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü ile SAÜ Araştırma ve Uygulama Merkezinde görev yapan Dr. Mahmud Tokur'un koordinatörlüğünde yürütülecek. Çalışma, AB'nin bu alanda ayırdığı 22,5 milyon euro bütçe içerisinden 980 bin euro ile desteklenmeye hak kazandı.

Farklı araştırmacılar katıldı

Proje konsorsiyumunda Norveç'ten "Graphene Batteries" ve Finlandiya'dan "Pulsedeon" şirketlerine yer verilirken, Dr. Mahmud Tokur da destek alan en genç koordinatör olarak yer aldı.

[Fotoğraf: AA]

Projede SAÜ'den Prof. Dr. Hatem Akbulut ve Doç. Dr. Tuğrul Çetinkaya araştırmacı, Abdulkadir Kızılaslan ise yardımcı araştırmacı olarak görev aldı.

Çalışma, "ERA-Net Smart Energy Systems" programı kapsamında 18 ülkeden 300'den fazla kuruluşun başvurduğu çağrıdan olumlu cevap alarak desteklenmeye hak kazandı.

Yerli otomobilde de kullanılabilecek

Bu kapsamında İHA'ların enerji depolama sistemlerinde uygulama potansiyeli olabilecek, son derece stratejik öneme sahip yüksek enerji yoğunluklu lityum-sülfür bataryalar üretilecek.

[Fotoğraf: AA]

Dr. Mahmud Tokur, projeyle üretilecek bataryaların elektrikli araçlar, elektrikli feribotlar ve sabit depolama sistemleri dahil olmak üzere geniş bir kullanım alanı olduğunu belirterek, yerli otomobil TOGG'a temel oluşturabilecek milli araç batarya sistemlerinin yerli olarak geliştirilip üretilmesi için önemli bir birikim oluşturulacağını söyledi.

Projeyle mevcut lityum-iyon bataryaların enerji yoğunluğundan 1,5 kat daha fazla enerji yoğunluğu elde edilmesi beklendiğine dikkat çeken Tokur, "Lityum-iyon bataryaların bazı güvenlik risklerini ortadan kaldıracağız. Aynı zamanda lityum-iyon bataryaların çok düşük ve çok yüksek sıcaklıklarda oluşan dezavantajlarını da ortadan kaldırmayı planlıyoruz" dedi.