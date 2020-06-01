HAVELSAN Eğitim ve Simülasyon Teknolojileri Genel Müdür Yardımcılığı, 2018'den bu yana otonom sistemler konusunda çeşitli çalışmalar yürütüyor. Bu kapsamda, Sürü Robotik Uçan Sistemler ile Robotik ve Otonom Kara Sistemleri alanlarında Ar-Ge çalışmaları gerçekleştiriliyor.

Çalışmalar sonucunda 2019 yılında kısa süre içinde orta seviye insansız kara aracı prototipi tasarlanarak geliştirildi. Prototip araçla sürüş ve arazide test faaliyetlerine devam ediliyor.

Orta seviye insansız kara aracı prototipi, otonom araç kontrol ünitesinden motor kontrol sistemine, batarya izleme sisteminden LIDAR ve RADAR gibi çevresel sensörler ile veri füzyon birimine, yapay zeka modülünden sağlık durum izleme sistemine, kamera ve görüntüleme sistemlerinden uzaktan kontrol ünitesine fiziksel çevresiyle uyumlu, kararlı ve gürbüz bir ünite olarak geliştiriliyor.

Boyu 150, genişliği 100, yüksekliği 60 santimetre olan HAVELSAN İnsansız Kara Aracı, 350 kilogram ağırlıkta bulunuyor. Elektrikli motora sahip araç, saatte 7 kilometre hıza çıkabiliyor. Araç, 2 saatten fazla operasyon süresiyle görev yapıyor.

İnsansız sistemler için "müdürlük" kuruldu

HAVELSAN Eğitim ve Simülasyon Teknolojileri Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Akif Nacar, insansız sistemler alanında yaptıkları çalışmalara ilişkin bilgi verdi.

İnsansız kara aracını ilk kez geçen yıl İstanbul'daki Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda (IDEF) sergilemelerinin ardından önemli gelişmelere imza attıklarını belirten Nacar, geçen sürede şirket bünyesinde bu alandaki yapılanmayı tamamladıklarını, otonom araçlarla ilgili müdürlük seviyesinde birim kurduklarını ve 20'den fazla personeli burada görevlendirdiklerini söyledi.

Nacar, otonom sistemlere yönelik öz kaynaklarla Ar-Ge çalışmaları yürüttüklerini ifade ederek, insansız kara ve hava araçları ile su üstü ve su altı araçlar olmak üzere 4 farklı kategoride otonom araçlar geliştirmeyi hedeflediklerini bildirdi.

"Sürü zekalılar"

Mehmet Akif Nacar, HAVELSAN olarak araçların mekaniğini geliştirmekten ziyade bunların algoritmalarının geliştirilmesi ve otonom kontrolüne yönelik çalışmalar yürüttüklerini vurguladı.

Aracı ilk kez sergilediklerinde üzerinde Kimyasal Biyolojik Radyolojik Nükleer Tehdit Tespit Sistemi bulunduğunu anımsatan Nacar, şöyle konuştu:

"Şu anda hala o sistem mevcut. Onunla ilgili çok farklı haberleşme sistemleri de getirildi. İstendiği zaman faydalı yük, KBRN yerine keşif gözetleme gibi başka bir sistem de olabilir. Sürü zekası konusunda otonomla ilgili testlerimize de başladık, o algoritmayı geliştirdik. Tek bir aracın otonom çalışmasından ziyade sürü şeklinde çeşitli görevleri icra edebilecek sürü zekasını da geliştiriyoruz. Çeşitli testler yapıldı, görevle ilgili testler de gerçekleştirildi. Özellikle dışarıda, kar, çamur, yağmur arazi ortamında testler yapıldı. Aracın performansı gayet iyi. Bundan sonraki süreçte insansız hava aracı, su altı ve su üstü araçlarda da benzer teknolojiler kullanarak yeni sistemler geliştiriyor olacağız."

Seri üretime geri sayım

Nacar, çok istekli, yüksek tempoyla çalışan bir ekiple 1 yıl gibi kısa sürede iyi mesafe kat ettiklerine dikkati çekerek, "Bu yıl içinde aracı göreve hazır hale getireceğiz. İsteyen kurumların talebi doğrultusunda hizmet verebilecek durumda olacak. Prototip testlerinin yapılması, kalifikasyon testlerinden sonra artık seri üretime de geçilecek duruma gelecek." dedi.

İnsansız kara araçları konusunda Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığının çeşitli fazlarda projeleri bulunduğuna işaret eden Nacar, şu ifadeleri kullandı:

"Kendimiz için orta sınıf aracı seçtik ama istendiği takdirde büyük tip, özgün araç gibi konularda da alt sistemleri geliştirmek şeklinde bize verilebilecek herhangi bir göreve hazırız."

Özgün algoritma çalışması

Sürü kabiliyetinin ise gelecek yılın yol haritasında yer aldığını anlatan Nacar, Ar-Ge çalışmalarının başladığını ve özgün bir algoritma üzerinde çalıştıklarını dile getirdi.

Nacar, otonom araçlar konusundaki çalışmaları "müşterek harekat" konseptiyle yürüttüklerini belirterek, şunları kaydetti:

"4 farklı platformda insansız araç geliştirmeyi düşünüyoruz. Dolayısıyla hava, kara, su üstü ve su altı platformların ortak harekat yapabileceği bir sürü zekasından bahsediyoruz. Bunu faz faz yapacağız. Önemli bir teknolojik gelişme. Bunun bir gelişme seyri var, Ar-Ge, deneme süreçleri, prototip gibi. İnsansız kara aracıyla başladık, sonra hava ve su araçlarıyla devam edeceğiz. Hepsinde aynı protokol, algoritma ve sistemleri kullanacağımız için alt sistemleri dolayısıyla bunları müşterek, birbiriyle konuşabilen, koordine olabilen tek bir sistem gibi bir sürü olarak da planlayabileceğiz."