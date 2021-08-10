Hemen her sektöre girdi sağlayan ve ülke sanayisinin gelişiminde kritik öneme sahip kimya sektöründe dış ticaret açığının azaltılması amacıyla harekete geçildi.

Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı kapsamında, "Sağlık ve Kimya Ürünleri" başlıklı 4'üncü çağrıyla yerli ve milli sanayinin gelişmesinde yüksek potansiyele sahip kimya sektörü ürünlerinin geliştirilmesine destek sağlanacak.

Ayrıca, çağrı çerçevesinde ilaç ve tıbbi cihaz sektörlerinden seçili ürünler de desteklenecek. Önemli miktar ve çeşitlilikte üretimle ihracat imkanı bulunan ve katma değeri yüksek ilaç sektöründe yerli üretime destek verilecek.

80 yenilikçi teknoloji alanındaki yatırımlar desteklenecek

Bugünden itibaren başvuruların alınmaya başlandığı Sağlık ve Kimya Ürünleri Çağrısı ile orta-yüksek ve yüksek teknolojili sektörlerde bulunan 421 ürün ve 80 yenilikçi teknoloji alanındaki yatırımlar desteklenecek.

Bu doğrultuda şu başlıklar altında gruplandırılan birçok alanda, Türkiye'de yerleşik sermaye şirketlerinin Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile bağlı veya ilgili kuruluşları tarafından sağlanan destek ve teşviklere tek pencereden erişimi mümkün olacak.

"Petrokimya Ara Mamulleri ve Katkı Maddeleri", "Radar Soğurucu Yüzeyler", "Kan ve Kan Ürünleri", "Kanser ve Otoimmün Hastalıklar İçin İlaç Taşıyıcı Sistemler", "Biyoteknolojik İlaçların Geliştirilmesi ve Üretimi", "Diğer İlaç Teknolojileri", "Kişiselleştirilmiş Tıp (Tanı, Teşhis ve İzleme) Teknolojileri", "Aşı ve İmmünolojik Ürünler, Rejeneratif Tıp ve Yapay Doku/Organ Teknolojileri", "BİT Tabanlı Yenilikçi Tıbbi Cihazlar", "Yenilikçi Tıbbi Görüntüleme Sistemleri", "Yeni Nesil Protez ve Ortez", "Yenilikçi Tıbbi Sarf Malzemeleri", "Yenilikçi İmplantlar, Tanı Kitleri" ve "Robotik Cerrahi Teknolojileri".

13 Eylül'e kadar başvurulabilecek

"Milli Teknoloji Hamlesi" çalışmalarının da önemli bir ayağını oluşturacak çağrı kapsamında başvuru yapacak yatırım projelerinin büyüklüğünün 10 milyon liradan yüksek olması gerekecek.

Sağlık ve Kimya Ürünleri Çağrısı'na 13 Eylül'e kadar başvurulabilecek. Tamamen elektronik ortamda yürütülecek başvurular, Türkiye'de yerleşik sermaye şirketleri tarafından "hamle.gov.tr" adresinden gerçekleştirilebilecek.