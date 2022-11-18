Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (ISS) bakım çalışmaları kapsamında uzay yürüyüşüne çıkıldı.

Yaklaşık 7 saat sürmesi beklenen uzay yürüyüşüne Mini Araştırma Modülü 2’den (Poisk) çıkarak başlayan Rus kozmonotlar Sergey Prokopyev ve Dmitri Petelin, Nauka çok amaçlı laboratuvar modülüne kurulum için Mini Araştırma Modülü 1 (Rassvet) modülündeki donanımı hazırlayacaklar.

Prokopyev'in kariyerindeki üçüncü ve Petelin ise ilk uzay yürüyüşüne çıktı.

Söz konusu uzay yürüyüşü bu yıl gerçekleştirilen 10’uncu, ISS tarihindeki 255’inci yürüyüş olarak kayıtlara geçti.