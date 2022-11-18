Bir önceki rekor, Hubble Uzay Teleskopu tarafından çekilen ve evrenin başlangıcından 400 milyon yıl sonra oluşan uzak galaksiye aitti.

Gökbilimciler, eğer sonuçlar doğrulanırsa, yeni keşfin en eski galaksi keşfi olarak onaylanacağını açıkladı.

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Geçen Aralık ayında Hubble'ın halefi olarak başlatılan Webb teleskopu, yıldızların önceden düşünülenden daha erken, belki de büyük patlamadan sonraki birkaç milyon yıl içinde oluşmuş olabileceğini gösteriyor.

Webb'in son keşifleri, Harvard-Smithsonian Astrofizik Merkezi'nden Rohan Naidu liderliğindeki uluslararası bir ekip tarafından Astrophysical Journal Letters'da detaylandırıldı.

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Makale, ilkinin büyük patlamadan 350 milyon yıl sonra, diğerinin ise 450 milyon yıl sonra oluştuğu düşünülen, son derece parlak iki gökadayı detaylandırıyor.

Los Angeles, California Üniversitesi'nden Tommaso Treu, büyük patlamadan 350 metre sonra oluştuğuna inanılan galaksi için şimdiye kadar sunulan kanıtların "olabildiğince sağlam" olduğunu söyledi.

[Fotoğraf: AFP]