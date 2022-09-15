Türkiye'nin uzay alanında atılımları sürüyor...

Türk mühendisler tarafından üretilen uydular uzun ömürleriyle dikkat çekiyor. İlk yerli ve milli uydu RASAT da onlardan biri. 2011'de yörüngede yerini alan uydu bu yıl emekliye ayrıldı.

RASAT'ın 2100'lü yıllarda atmosfere girerek tamamen yok olması öngörülüyor.

RASAT'ın görev süresi doldu

TÜBİTAK Uzay Teknolojileri Araştırma Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Mesut Gökten, "Haberleşme uydularının 15 yıl kadar ömürleri oluyor. Son kalan yakıtla yaklaşık 150 ila 300 kilometre kadar dünyadan biraz daha uzaklaşıyorlar. Burada mezarlık yörüngeye gönderiyoruz. Görüntü uyduları biraz daha alçak yörüngelerde, bu uyduları tabii ki bu kadar yüksek irtifalara göndermek mümkün olmadığı için bunlar da zaman içerisinde atmosfere girerek yanmalarını bekliyoruz" dedi.

Türkiye'nin yerli uydu üretme serüveni 2001'de başladı. İlk uydu BİLSAT yurt dışında bir üniversite ile teknoloji transferi yolu ile üretildi. 2003 yılında yörüngede yerini aldı.

Yerli uydu çalışmaları sürüyor

Gökten, daha sonraki süreci şöyle anlattı:

"Sonra ilk yerli ve milli uydumuz RASAT geldi. 2011 yılında fırlatıldı. Hemen ardından 2012 yılında GÖKTÜRK-2 yine bir görüntü uydusu olarak ülkemizde tasarlandı. Hala hizmete devam ediyor. Hava Kuvvetleri tarafından işletiliyor."

Yerli uydu çalışmaları ise son hızla devam ediyor. İMECE ve Türksat 6A uyduları için geri sayım başladı.

Doç. Dr. Mesut Gökten, "Şu anda hem ısı testi tamamlandı onun haricinde bir kaç testi de tamamlandı. İşlevsel testleri devam ediyor. 2023 Şubat ayında göndermeyi planlıyoruz. Türksat 6A uydusunu da testleri bittikten sonra 2023'ün yarısında göndermeyi planlıyoruz" dedi.

Haber: Ayşe Nur Gündoğdu

Kamera: Sinan Kement