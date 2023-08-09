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Bilim Teknoloji
TRT Haber 09.08.2023 16:45

Proteinlerin kodları Boğaziçi'nde çözülecek

Boğaziçi Üniversitesi'nde bilim insanları proteinlerin dilini yapay zekayla çözmek için bir proje yürütüyor. Proje ile biyolojik birçok problem için çözüm geliştirilmesi hedefleniyor. Türk bilim insanları proje için, Avrupa Araştırma Konseyi'nden de 2 milyon euro hibe desteği aldı.

Boğaziçi Üniversitesi önemli bir proje yürütüyor. "Yaşamın dili" adındaki proje, yaşamın yapı taşı proteinlerin yapay zeka algoritmalarıyla çözümlenmesini hedefliyor.

Avrupa Birliği’nden kabul gören proje, 2 milyon euro hibe desteği de aldı.

Avrupa Araştırma Konseyi'nin (ERC) yüksek etki yaratabilecek projeleri desteklediğini belirten Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Arzucan Özgür, projeyi doktora öğrencileri Gökçe Uludoğan, Burak Suyunu ve Enes Taylan ile birlikte hazırladığını söyledi.

Kanser tedavisinde umut veren proje: Kurye proteinler
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Proteinleri yaşamın dili olarak ifade eden uzmanlar, onları özel bir lisanla yazılmış metinler olarak düşünülüyor.

Projenin çıkış noktası da bu kodların çözülebilmesine odaklanıyor. Doç. Dr. Arzucan Özgür, bu dile özgü yeni algoritmalar geliştirmeyi hedeflediklerini söylüyor.

Birçok biyolojik problemin çözülmesi hedefleniyor

Boğaziçi Üniversitesi’nden uzmanlar, proteinlerin yapay zeka ile çözülebilmesinin çığır açacak bir gelişme olacağının altını çiziyor. Projenin amacına ilişkin konuşan Doç. Dr. Özgür, şunları söyledi: 

"Birçok şey bu dilin içinde gizli. Amacımız, bu proteinin hangi kısmındaki bozukluk hangi hastalığa yol açıyor öğrenmek. Onu bilebilirsek doğrudan o kısma yönelik teşhis, tedavi ve yeni ilaç geliştirme stratejileri üretebiliriz."

5 sene sürecek olan projenin tamamlanmasının ardından biyolojik birçok problemin çözülmesi hedefleniyor.

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Boğaziçi Üniversitesi Yapay Zeka
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Proteinlerin kodları Boğaziçi'nde çözülecek
Proteinlerin kodları Boğaziçi'nde çözülecek
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