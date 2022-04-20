Türk Bilim insanı Mert Gür, sinirsel hastalıklara ve belki de kansere çözüm bulabilmeye yardımcı olacak bir araştırma üzerinde çalışıyor.

TÜBİTAK ve Avrupa Birliği tarafından desteklenen proje, vücutta kuryelik görevi gören proteinleri anlamaya yönelik.

Hücrelerin ihtiyaçları, tıpkı gerçek hayatta olduğu gibi vasıtalarla taşınıyor.

Bu taşıyıcılar üzerine çalışan İTÜ Öğretim Üyesi Doçent Doktor Mert Gür, projesi için şunları söylüyor:

“Hücrenin içinde bizim otoyollara benzeyen, nasıl ki şehirleri birbirine bağlayan yollar varsa hücrenin her tarafını birbirine bağlayan aslında otoyollar var. Bunlara da mikrotübül deniyor. Bunların üstünde yürüyebilen proteinler var. Bunların ismi motor proteinler”

Bu proteinler, tıpkı birer kurye gibi gerekli kargoları taşıyarak hücrelerin düzgün çalışmasını sağlıyor.

Sinirsel hastalıklar açısından büyük önem taşıyor

Taşıyıcıda ortaya çıkan sorunlar, ALS, Alzheimer ve Şizofreni gibi sinirsel hastalıkların sebebi olabilir. Mert Gür'ün motor proteinlerin nasıl kontrol edilebileceğini dair araştırması, bu yüzden büyük önem taşıyor.

Projenin nanoteknoloji alanını temelden değiştirebilecek bir teknoloji olduğunu söyleyen Gür, yeni bir çağ başlatma potansiyeline sahip olduğunu ve bu teknolojinin ancak elde edildikten sonra gerçek anlamda hangi alanlarda uygulanabileceğinin ortaya çıkacağını söylüyor.

Sorunlu hücreye ilaç iletiminde kullanılabilecek

Taşıyıcı proteinleri anlamak, nanoteknoloji ile muadillerinin yapılmasını sağlayabileceğini söyleyen Gür, “Böylece dünyada ilk kez nano ölçekte bir makine ile yapay kurye protein üretilmiş olacak. Bu, sadece hücrelerin görevini yerine getirmesini sağlamayacak. Sorunlu hücreye ilaç iletiminde de kullanılabilecek” ifadelerini kullanıyor.

Mert Gür araştırmasıyla, motor proteinlerin genel anlamda burada rolleri olduğu için, kanser ilacı olarak tedavisinde bunları biz hedef olarak alabilir miyiz? Hedef alırsak hücre bölünmesini önleyebilir miyiz? gibi soruların da yanıtlarını arıyor.

Ayrıca Gür’ün projesine dünyanın saygın bilim dergileri de, yer verdi.

