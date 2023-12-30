Puslu 6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Bilim Teknoloji
AA 30.12.2023 13:00

Parker keşif aracı Güneş'e en çok yaklaşan uzay aracı olacak

NASA tarafından "Güneş'e dokunmak" için geliştirilen "Parker Solar Probe", Aralık 2024'te en hızlı hareket eden araç rekorunu tekrar kıracak ve Güneş'e en yakın konumuna ulaşacak.

Parker keşif aracı Güneş'e en çok yaklaşan uzay aracı olacak
[NASA]

BBC'nin haberine göre, Parker keşif aracı, Güneş'in ışık küresine 6,16 milyon kilometre mesafede saatte yaklaşık 700 kilometre hızla seyredecek.

New York ile Londra arasındaki kuş uçuşu mesafeyi yaklaşık 7 saniyede aşacak hıza ulaşması beklenen Parker, böylelikle Güneş'e en çok yaklaşan ve en hızlı hareket eden insan yapımı araç olacak.

Keşif aracının Güneş'e en yakın olduğu konumda, Parker'ın dış ön cephesindeki kalkanların sıcaklığının 1400 dereceye yükselmesi bekleniyor.

Parker Projesi'nde çalışan bilim insanlarından Nour Raouafi, Ay yüzeyindeki misyonların sürekliliği için Parker'ın Güneş rüzgarları ve radyasyona ilişkin toplayacağı bilgilerin önemine işaret etti.

Raouafi, "Neredeyse bir yıldızın üzerine iniş yapmak" olarak tanımladığı misyonun, insanlık için 1969'da Ay'a inişe eş değer bir başarı olacağını kaydetti.

Parker, 27 Eylül'de Güneş'e 7,26 milyon kilometre yaklaştığı 17'nci yakın seyri sırasında, saatte 635 kilometre hızla hareket ederek insan yapımı en hızlı nesne unvanını elde etmişti.

Güneş rüzgarlarının kaynağı, manyetik alanı ve plazma dinamikleri hakkında bilgi toplaması hedeflenen Parker, Ağustos 2018'de fırlatılmıştı.

ETİKETLER
NASA Uzay Çalışmaları
Sıradaki Haber
Resmi İstatistik Portalı yenilendi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
13:36
ABD, Çin'e ait "casus balon"un ABD kaynaklı internet kullandığını öne sürdü
13:35
İsrail Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim'den beri 4 bin 860 Filistinliyi gözaltına aldı
13:29
Silivri Doğal Gaz Depolama Tesisi'nde yeni kapasite hedefi
13:15
İsrail ile çatışan Hizbullah, 4 mensubunun daha öldüğünü duyurdu
13:13
Putin: Yeni yılda Moskova ve Ankara ikili siyasi diyaloğu geliştirmeye devam edecek
13:11
Çin'de uzay ve savunma sanayinden üç yönetici, danışma meclisi üyeliğinden çıkarıldı
Edirne'de sis etkili oluyor
Edirne'de sis etkili oluyor
FOTO FOKUS
Altında gramaj hilesi
Altında gramaj hilesi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ