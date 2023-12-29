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Bilim Teknoloji
AA 29.12.2023 18:30

Resmi İstatistik Portalı yenilendi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Resmi İstatistik Portalı'nın, kullanıcı odaklı ve daha interaktif bir yapıda yenilenerek Türkçe ve İngilizce dil seçeneğiyle kullanıma sunulduğu açıklandı.

Resmi İstatistik Portalı yenilendi

TÜİK'in internet sitesinde konuya ilişkin açıklamaya yer verildi.

Açıklamada, Resmi İstatistik Programı kapsamında TÜİK ve programa dahil kurum ve kuruluşlarca üretilen istatistiklerin, Türkiye İstatistik Sistemi'ne ilişkin bilgilerle gelişmelerin kamuoyuna internet üzerinden tek kapıdan sunumunu gerçekleştirmek amacıyla Resmi İstatistik Portalı hazırlandığı ve www.resmiistatistik.gov.tr alan adıyla 2014 yılının mart ayında kullanıcıların hizmetine sunulduğu belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Resmi İstatistik Portalı, günümüz ihtiyaçlarını daha iyi karşılaması için kullanıcı odaklı ve daha interaktif bir yapıda yenilenerek Türkçe ve İngilizce dil seçeneğiyle kullanıma sunulmuştur. www.resmiistatistik.gov.tr adresinden erişim sağlanacak yeni portalda Resmi İstatistik Programı, Ulusal Veri Yayımlama Takvimi, Resmi İstatistik Programı'na ilişkin mevzuat, İstatistik Konseyi toplantı raporları, yıllık izleme raporları, e-hizmetler, portallar ile Resmi İstatistiklerde Kalite ve ilgili dokümanlarına erişim sağlanabilecektir."

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