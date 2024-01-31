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Bilim Teknoloji
AA 31.01.2024 12:13

Özdemir Bayraktar Planetaryum ve Bilim Merkezi öğrencilerin gözdesi oldu

Trabzon'da yaklaşık 2 ay önce açılan Özdemir Bayraktar Planetaryum ve Bilim Merkezi'ni bugüne kadar çoğunluğunu Trabzon, Artvin, Rize, Giresun, Ordu ve Gümüşhane'den öğrencilerin oluşturduğu 20 bin 500 kişi ziyaret etti.

Özdemir Bayraktar Planetaryum ve Bilim Merkezi öğrencilerin gözdesi oldu

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu, Türkiye Teknoloji Takımı (T3) Vakfı ve Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı iş birliğinde inşa edilen Doğu Karadeniz bölgesinin tek, Türkiye'nin ise ikinci uzay temalı bilim merkezi, 21 Kasım 2023'te törenle açıldı.

Pazarkapı mevkisinde 2 bin 200 metrekare alanda kurulan merkeze, Türk savunma sanayisi bünyesinde geliştirilen ve sınıfının en iyisi haline gelen yerli insansız hava araçlarının mimarı merhum Özdemir Bayraktar'ın adı verildi.

Astronomi, havacılık ve uzay, teknoloji, matematik ve fen bilimleri olmak üzere 5 alanda atölye, 80 kişilik oturma kapasiteli, 12 metrelik kubbe çapına sahip planetaryum (gezegen evi) ve 18 gezici ünite yer alan merkezde, matematik, fen bilgisi, fizik, kimya, biyoloji, robotik kodlama, resim öğretmenlerinin de aralarında bulunduğu 21 personel hizmet veriyor.

Özdemir Bayraktar Planetaryum ve Bilim Merkezi öğrencilerin gözdesi oldu

Dene-yap atölyeleriyle öğrencilere teorisi anlatılan uzay mekiği gibi tasarımların maketinin yaptırıldığı Özdemir Bayraktar Planetaryum ve Bilim Merkezini, açılışından bugüne kadar 20 bin 500 kişi ziyaret etti.

"Çevre illerden okul grupları, daha çok hafta sonları gelip alanı ücretsiz kullanabilmektedir"

Trabzon Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Özgür Kara, bilim merkezinin Trabzon özelinde bütün Karadeniz'e hitap ettiğini, çevre illerdeki öğrencilerin de sıklıkla buraya geldiğini söyledi.

Ziyaretçilerin 15 bine yakınının milli eğitime bağlı öğrenciler olduğunu belirten Kara, "Bütün bölge vatandaşına hizmet veren bir bilim merkezi. Artvin, Rize, Giresun, Ordu ve Gümüşhane milli eğitim müdürlükleriyle görüştük. Buralara merkezimizin tanıtım materyallerini göndererek bilgilendirmelerimizi yaptık ve nitekim geliyorlar da. Çevre illerden okul grupları, daha çok hafta sonları gelip alanı ücretsiz kullanabilmektedir" diye konuştu.

Kara, buradaki eğitimin, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı'nın (T3) eğitim modeliyle atölyelerde, sergi alanında ve Planetaryum'da sürdürüldüğünü aktardı.

Özdemir Bayraktar Planetaryum ve Bilim Merkezi öğrencilerin gözdesi oldu

Daha önce bölgede böyle bir eğitim alanı olmadığı için çocukların hem mutluluk hem de şaşkınlık içinde merkezi incelediğine dikkati çeken Kara, şunları kaydetti:

"Okulda gördükleri eğitimleri biraz da uygulamaya dökerek atölyelerde pekiştirdikleri için çocuklar çok olumlu tepkiler veriyor. Buraya gelen 5-6 yaşındaki bir çocuk 'Uzaya mı gidiyoruz?' diyebiliyor. Daha çok eğitim müfredatımız atölyelerde 7 ve 14 yaş grubu ama biz burada her yaş grubu öğrenciyi, her yaş grubu vatandaşı ağırlayabiliyoruz. Planetaryumda yetişkinlere yönelik filmlerimiz, sergi alanında küçük yaş gruplarına hitap eden sergi ünitelerimiz olması hasebiyle birçok yaş grubuna hizmet edebiliyoruz. Bölgede böyle bir eğitim faaliyetinin olmaması, Özdemir Bayraktar Bilim Merkezi'nin şu anda tek olması dolayısıyla çok güzel dönüşler alıyoruz."

Özgür Kara, bilim merkezinin geliştirilmesine devam edileceğini belirterek, sergi alanında şu an 18 gezici ünite bulunduğunu, yaza kadar bunun 42'ye çıkarılacağını söyledi.

"Astronomiyle ilgili şeyler var, buraya bayıldım"

Merkeze çocuklarıyla gelen Pınar Karaismailoğlu ise merkezin yapımında emeği geçenlere teşekkür ederek, şöyle konuştu:

"Gelmeden önce çok heyecanlıydı çocuklarım. Şu an heyecanları katbekat arttı. Deneyimlemek, eğlenmek çocukların işi, burası da tam onlara göre bir yer. Onlar da mutlu, biz de mutluyuz. Çocuklar kendilerini uzayda hissettiler, kendilerini gerçekten bir uçak kullanıyor gibi hissettiler, birebir gözlem yaptılar. Onların heyecanını biz de gözlerinde gördük. Onları bu şekilde görmek çok eğlenceli, çok güzel."

11 yaşındaki 5. sınıf öğrencisi Amina Alya Denizli de astronomiyi çok sevdiğini dile getirerek, "Astronomiyle ilgili şeyler var, buraya bayıldım. Bir teleskoptan baktığımızda sanki uzayı görüyormuşuz gibi geldi. Çok güzel, o an sanki uzayda gibiydim. Buraya gelmenizi tavsiye ederiz. Devletimize böyle bir yer yaptığı için çok teşekkür ederim" dedi.

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