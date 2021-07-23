"Oyunla Gelecek" kampları, son dönemde dijital sanatların en önemli alanlarından biri olarak görülen ve milyarlarca dolarlık bütçelere oluşan oyun sektörüne yeni girişimciler kazandırmak amacıyla gerçekleştiriliyor.

Kamplara, oyun tasarlamak, dijital sanatların farklı alanlarında kendini geliştirmek, özellikle dijital sinema ve animasyon üretim süreçlerine dahil olarak yüksek gelirli bir iş sahibi olmak isteyen yazılımcı ve tasarımcı gençler başvurabiliyor.

Kampta buluşacak 500'ün üzerinde katılımcının yanı sıra çevrimiçi olarak da takip edilebilecek eğitimlere, gönüllü, akademisyen ve sektör ustaları da katkı sunmak için kayıt yaptırabilecek.

Girişimciler yatırımcılarla buluşacak

Kamp sonunda dijital oyun sektörüne yatırım yapmak isteyen yerli yabancı yatırımcılarla, genç girişimcilerin buluşabileceği bir Oyun Ekosistemi Buluşması da gerçekleştirilecek.

Geçtiğimiz mart ayında Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın düzenlediği Ekonomi Reform Paketi programında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Türkiye'nin kalkınmasını hızlandıracak başlıklar arasında Dijital Ekonomiye ve alt kırınımlarında oyun ekosistemine özel vurgu yapılmıştı.

Genç istihdamının gelişmesi konusunda da oyun geliştiriciler ve yazılım sektörü önemli bir konuma sahip.

Dijital oyun büyüyen bir pazar

Dünya dijital oyun pazarı 2020 yılında salgının ektisiyle yüzde 9,3 büyüyerek 159 milyar dolara ulaştı. Bu büyüme Türkiye'de de etkisini gösterdi ve 32 milyon olan oyuncu sayısı 36 milyona, 830 milyon dolar olan toplam hasılat 880 milyon dolara yükseldi.

Türkiye'nin oyun pazarında 450 milyon dolarla mobil oyunlar, 230 milyon dolarla bilgisayar ve 200 milyon dolarla konsol oyunları yer alırken, 35 milyon mobil oyuncu, 22 milyon bilgisayar oyuncusu, 17 milyon konsol oyuncusu bulunuyor.

Türkiye rekor denilebilecek başarılara imza atıyor

DİTOP Kurucu Başkanı Okan Özbay, Türkiye'nin dijital oyun sektörünün son yıllarda adını küresel pazarda duyurmaya ve hatta rekor denebilecek başarılara imza atmaya başladığını vurguladı.

Özbay, şunları söyledi:

"Dijital ürünleri tasarlayacak daha fazla insan kaynağını nasıl geliştireceğimiz, nasıl eğiteceğimiz ve en önemlisi disiplinli bir üretim için nasıl motive edeceğimiz hızlıca çözmemiz gereken süreçler. Bu sebeple birçok üniversitede Dijital Oyun Tasarım bölümlerimiz var ve sayıları artıyor. Disiplinli, becerikli ve tasarıma ilgi duyan, farklı alanlardan arkadaşlarımızı da bu kamplarımıza bekliyoruz. Kamplarımız genç arkadaşlarımızın hem kendilerini hem de dijital ekonomiye dair farklı sektörlerde yapılan üretim biçimlerini keşfetmeleri için önemli bir fırsat sunuyor. 16-29 Ağustos tarihleri arasında dördüncüsünü yapacağımız kampta, önceki kamplarda deneyim ve başarı kazanan birçok arkadaşımız hikayeleri ile birlikte ustalık yapacaklar. Derler ya balık tutmayı öğretmek gerek diye işte biz tam onu yapıyoruz, genç arkadaşlarımıza dijital okyanusta en büyük balıkları nasıl avlayacaklarını öğretiyoruz."

Beğeni kazanan oyunlar ticarileşecek

DiTOP Konya kampı, TRT Çocuk, ANFİYAP, OYUNDER, Üretken Akademi, Üniversiteler, Gamefactory ve birçok sektör kuruluşu ile birlikte gerçekleştiriliyor. Kamp boyunca yeni oyunlar üreten ekipler kamp sonunda sektörün ünlü firmalarının yöneticileri karşısında sunumlar yapacak ve oyunlarını pazarlamaya çalışacak.

Bir yarışma havasında geçen sunumlar sonunda beğeni kazanan oyunların ticarileşmesi sağlanacak.

Birçok alanda temel yetkinlik kazanabileceksiniz

DiTOP kampa katılan katılımcılara birçok temel yeteneği de kazandırmayı hedefliyor.

Ders programında çok değerli tasarım yazılımlarının yanı sıra sektörün ihtiyaç duyduğu farklı eğitimler de yer alıyor.

Geleceğin meslekleri arasında öne çıkan Yaratıcı Endüstrinin ve Dijital Sanatların yükselen bazı kavramlarına vurgu yapan Okan Özbay kampa özellikle katılmalarını istedikleri bölümleri de şu şekilde sıraladı:

"Oyunlaştırma, senaryo, yazarlık, hikaye yazarlığı, yapımcı, yönetmen, animatör, çizer, tasarımcı, grafiker, reklamcı, dijital pazarlamacı, müzik ses efekt, oyun tasarımcısı, oyun yazarı, oyun geliştiricisi, oyun programcısı, seviye tasarımcısı, oyun içi video, oyun içi marketing, oyun yönetmeni, oyun yapımcısı, oyun yayıncısı, oyun reklamcısı, marka, patent, dijital efekt, 2D 3D Modelleme, UI, UX, CGI, VFX, SFX, Pixel art, Unity, Unreal, dijital içerik yöneticisi, sosyal medya yöneticisi, motion grafiker, kurgucu, video grafiker, animatik, , fragman, illüstratör, seslendirmen. Endüstriyel tasarım, mimarlık, iç mimarlık, moda tasarım, radyo televizyon sinema, çizgi film animasyon, mekatronik, bilgisayar mühendisliği, yazılım, elektronik mühendisliği, robotik, güzel sanatlar, fizik mühendisliği, psikoloji, sosyoloji, iktisat, işletme, yönetim bilimleri, istatistik, konservatuvar."

Başvurular açıldı

16-29 Ağustos tarihleri arasında Konya Beyşehir kamp alanında gerçekleştirilecek etkinliğin başvuruları www.oyunlagelecek.com web sitesinden alınıyor. Katılım koşulları ve birçok detay da web sitesinde. @oyunlagelecek sosyal medya adreslerinden gelişmeleri takip ederek soruları yetkililere iletebilmek de mümkün.