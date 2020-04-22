Koronavirüs nedeniyle uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması, özellikle gençler arasında oyun konsollarına olan talebi de artırdı. Evde keyifli zaman geçirmek isteyen gençlerin ilk tercihleri arasında yer alan oyun konsollarını bugünlerde piyasada bulmak zor.

Yoğun talep nedeniyle elektronik marketlerde ve online satış sitelerinde oyun konsolu tedarik edilemiyor. Konsolların Çin'den ithal edildiğini belirten tedarikçiler, ilk defa talebe karşılık veremediklerini söylüyor.

Depolar boş

Oyun konsolu satıcısı ve tedarikçisi Kenan Ağbulut, 2 ay öncesine kadar deposunda yaklaşık 400 oyun konsolu olduğunu, şu an elinde satabileceği tek bir konsol bulunmadığını belirtiyor.

İlk defa oyun konsollarına bu kadar ilgi gösterildiğini söyleyen Ağbulut piyasada ürün olmaması nedeniyle hem sıfır hem de ikinci el piyasasında fiyatların arttığını söylüyor.

Piyasada konsolun uçuk fiyatlara satılmak istenmesini de eleştiren Ağbulut; “Satıcılar uygulamaya yeni konan gümrük vergisini bahane ediyorlar. Şu an ülkeye yeni giriş yapan mal yok. Satıcıların ellerinde bulunan ürünlere yeni gümrük vergisini uygulaması nedeniyle fiyatlar artış gösterdi” şeklinde konuştu.

Cemal Sevgi de bir başka oyun konsolu satıcısı.

Yeni konsol tedarik edememekten şikayetçi olan Sevgi, insanların evden dışarı çıkmaması nedeniyle oyun oynamaya yöneldiğini, bunun da fiyat artışına yol açtığını söylüyor.