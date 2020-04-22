Savunma Sanayii Başkanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Savunma sanayii üretimlerine devam ediyor. Keskin nişancılarımızın gece şartlarında yüksek hassasiyetli ve isabetli atış yapmaları için 3E EOS tarafından yerli imkanlarla üretilen 'PARS 675' Tak-Sök termal silah dürbünlerinin yenileri, Jandarma Genel Komutanlığına teslim edildi." denildi.

Savunma sanayii üretimlerine devam ediyor...



Keskin nişancılarımızın gece şartlarında yüksek hassasiyetli ve isabetli atış yapmaları için 3E EOS tarafından yerli imkanlarla üretilen #PARS 675 Tak-Sök Termal Silah Dürbünlerinin yenileri JGK'ya teslim edildi. pic.twitter.com/U3RCHTqzjq — SSB (@SavunmaSanayii) April 22, 2020