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Jandarmaya yerli termal silah dürbünü
[Fotoğraf: 3E EOS]
Yerli imkanlarla üretilen 'PARS 675' Tak-Sök termal silah dürbünlerinin yenileri Jandarma Genel Komutanlığına teslim edildi.
Savunma Sanayii Başkanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Savunma sanayii üretimlerine devam ediyor. Keskin nişancılarımızın gece şartlarında yüksek hassasiyetli ve isabetli atış yapmaları için 3E EOS tarafından yerli imkanlarla üretilen 'PARS 675' Tak-Sök termal silah dürbünlerinin yenileri, Jandarma Genel Komutanlığına teslim edildi." denildi.
Savunma sanayii üretimlerine devam ediyor...— SSB (@SavunmaSanayii) April 22, 2020
Keskin nişancılarımızın gece şartlarında yüksek hassasiyetli ve isabetli atış yapmaları için 3E EOS tarafından yerli imkanlarla üretilen #PARS 675 Tak-Sök Termal Silah Dürbünlerinin yenileri JGK'ya teslim edildi. pic.twitter.com/U3RCHTqzjq
Etiketler: PARS 675 Tak-Sök termal silah dürbünleri 3E EOSSon Güncelleme: 22 Nisan 2020 Çarşamba 11:40
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