Uluslararası Dijital Girişimcilik Derneği (UDGD) Başkanvekili Ahmet Muhammed Çalmuk, dernek olarak "COVID-19 ve Türkiye İnternet Alışkanlıkları Analizleri" çalışmasını hazırladıklarını açıkladı.

Araştırmaya göre, 17 Nisan'a kadar Instagram'da 2 milyondan fazla gönderinin #koronavirüs, #covid19, #koronatürkiye ve #koronagünleri etiketi ile paylaşıldığını anlatan Çalmuk, şunları söyledi:

"Instagram'da #koronavirüs benzeri etiketlerle paylaşılan gönderiler 110 milyon kadar bir etkileşim aldı. #evdekal, #evdekaltürkiyem, #evdehayatvar etiketleri ile 3 milyondan fazla gönderi paylaşıldı. Bu gönderiler 145 milyondan fazla gösterim aldı."

En çok arananlar

Çalmuk, Türkiye'de #koronavirüs ve benzeri etiketlerle 6 milyondan fazla tweet atıldığını, atılan bu tweetlerin 1 milyardan fazla tık aldığını belirtti.

Google Indeks'te genel olarak COVID-19 ve benzeri arama gruplarını içeren 600 milyondan fazla içeriğin yüzde 57'sinin Google kayıtlı haber siteleri tarafından üretildiğini aktaran Çalmuk, "COVID-19 salgını sürecinde Türkiye genelinde internette yapılan en popüler ilk 10 arama; EBA TV, La Casa De Papel, kısa çalışma ödeneği, açık kapı, Aytaç Yalman, Berat Kandili, Ziraat kredi başvuru, entübe ne demek, Halkbank kredi başvuru, ePttAVM olmuştur" dedi.