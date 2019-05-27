TÜBİTAK'ın yarışmasında rekabet eden çevreci projelerde birinciliğe, Erzurum Ömer Nasuhi Bilmen Ortaokulunun ekolojik asansör projesi layık görüldü.

Proje Danışmanı Tuba Dumlu Güler, "Bu yıl okulumuzdan 4 proje ile başvurduk, 3'ü derece aldı. Hatta bu derecelerimizde Türkiye birinciliği de Erzurum adına ilk derecemiz oldu" dedi.

Çöpler asansörle toplanacak

Projeyi Zehra Heray ve Şeyda Dursun tasarladı. Hedef, çevre kirliliğinin önüne geçmek, geri dönüşüme katkı sağlamak.

Projeyi tasarlayan öğrencilerden Şeyda Dursun, "Biz çöplerimizi çöp poşetleri ile kapının önüne bırakıyoruz. Bu çöpleri apartman görevlileri belirli saatlerde alıyorlar kapımızın önünden. Bu saate kadar istenmeyen birçok bakteri, küf üreyip çoğalıyorlar. Biz de bunun için binamızın dış cephesine eklentili bir asansör sistemi yaptık" diye konuştu.

Asansörle gıda, plastik ve cam atıkları ayrı ayrı toplanacak.

"Engelli, yaşlı ve hamileler için büyük kolaylık"

Öğrencilerden Zehra Heray ise, projenin yaşama kolaylıklarını şu şekilde anlattı:

"Mutfak camlarımızın önlerine bir tabla yerleştirdik. Bu tablaya çöpümüzü bırakıyoruz. Engelli, yaşlı ve hamileler için büyük bir kolaylık. Çöpümüzü bırakıyoruz ve asansörü çağırıyoruz. Asansör geliyor, tabla çöpü asansöre deviriyor."

Öğrenciler ekolojik asansör projesini daha da geliştirip patent almayı amaçlıyor.

Kaynak: TRT Haber