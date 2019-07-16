Türk bilim insanı Prof. Dr. Feryal Özel, Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) ile Arizona Üniversitesinde görev yapıyor.

Özel, kamuoyuna nisan ayında duyurulan ilk kara deliğin fotoğraflanmasını sağlayan 200 bilim insanı arasında yer alıyor.

Bu nedenle Türkiye'ye gurur yaşatan Prof. Dr. Feryal Özel, "Kara deliklerin özellikleri var mı, yok mu?" sorusunun cevabını aradıklarını söyleyerek, şunları anlattı:

"Şu ana kadar gördüklerimize göre, gerçekten de ışığın da kaybolduğu bir hacim var. Işığın ortaya çıkamaması, hiçbir bilginin bize ulaşamaması anlamına geliyor. Yani kara delikler, evrenden bağlantısız ufak adacıklar yaratıyor sanki."

Çok çeşitli testler yapabileceklerini anlatan Özel, "Daha önce hep kara deliğin çevresindeki etkilerine bakarak ne olduğunu anlamaya çalışıyorduk. İlk defa bu olay ufkunun varlığını, ışığın yok olduğunu kendi gözlerimizle görebiliyoruz" dedi.

Kaynak: AA