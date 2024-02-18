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Bilim Teknoloji
AA 18.02.2024 18:22

NASA "Mars habitatı" deneyleri için başvuru alıyor

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), Dünya'da "Mars habitatı" oluşturularak gelecekte yapılacak görevlerin insanlar üzerindeki etkilerini araştıracağı deneylerin 2'ncisine katılacak ekip için başvuruları kabul etmeye başladı.

NASA "Mars habitatı" deneyleri için başvuru alıyor
[Fotograf: AA]

NASA'nın internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, "Mürettebat Sağlığı ve Performansı Keşif Analoğu (CHAPEA)" adı verilen, birer yıl süreli "Mars habitatı" deneylerinin ikincisi, gelecek yıl ilkbaharda başlayacak.

ABD'nin Texas eyaletindeki NASA'nın Houston tesislerinde gerçekleştirilecek üç deneyin ikincisine katılacak 4 kişilik ekip için başvurular açıldı.

Bir yıl sürmesi planlanan 2'nci "Mars habitatı" deneyinde gönüllülerin Mars misyonunda karşılaşabilecekleri kaynak kısıtlılığı, ekipmanların bozulması, iletişimde gecikme ve diğer çevresel stres etkenleri gibi zorluklar olacak.

Ekipten bazı görevler bekleniyor

Deney esnasında gönüllü ekibin, ay yürüyüşü, robotik operasyonlar, habitat yönetimi, egzersiz yapma ve ekin yetiştirme gibi görevleri yerine getirmesi bekleniyor.

Gönüllüler, üç boyutlu yazıcılar kullanılarak üretilen "Mars Kumulları Alfa" adlı barınakta yaşayacak.

Başvuru şartları neler?

CHAPEA'nın ikinci misyonuna başvuranların sağlıklı, sigara kullanmayan, Amerikalı ya da ülkede kalıcı ikamet eden, 30 ila 55 yaşlarında olmaları, görevler ve ekip iletişimi için yeterli düzeyde İngilizce bilmelerinin yanı sıra üniversite ve deneyim açısından da gerekli şartları sağlamaları bekleniyor.

NASA, deneye katılanlara "bedel" ödeneceğini ve başvuruların 2 Nisan'a kadar alınacağını duyurdu.

Öte yandan, birer yıl sürecek üç deneyin ilki, 25 Haziran 2023'te başlamıştı.

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