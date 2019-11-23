Antalya'da yaşadığı bilinen ve bilimsel adı "Lucanus cervus" olan böceğinin fotoğraflarını, ilçede görev yapan bir gazeteci tesadüfen çekti.

Fotoğrafları inceleyen Genel Biyoloji Bölümü Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Ebru Gül Aslan, görüntülenen böceğin erkek bir "Geyik Böceği" olduğunu söyledi.

[Fotoğraf: AA]

Böceğin nadir görülen kıymetli bir tür olduğuna dikkat çeken Aslan, "Geyik Böceği, Uluslararası Koruma Birliğinin kırmızı listesinde bulunuyor ve nesli tehdit altında bir tür olarak gösteriliyor. Ülkemizde koruma altında. "Geyik Böceği"nin boynuzları büyüdükçe değeri de o kadar büyüyor" dedi.

[Fotoğraf: AA]

Yaklaşık 7 santimetre uzunluğundaki 6 taraklı böcek, ilçe sakinlerinin ilgisini çekti.

Başka bölgelerde de zaman zaman rastlanılan bu zararsız böcek türünün, yaşam alanlarının çoğaltılması için çalışmalar yürütülüyor.

Kaynak: AA