Konser, seyahat, maç izleme hatta arsa satın alma...

Tüm dünyada yaygın olan Metaverse dünyasında hepsi mümkün. Türkiye'de ise bu yeni teknoloji daha çok oyun oynamak ve arazi satın almak için kullanıyor.

Yapay Zeka Politikalar Derneği iş birliği ile Türkiye'de 12 ilde Metaverse araştırması yapıldı.

Buna göre Metaverse teknolojisini en çok gençler kullanıyor.

Metaverse'yi en çok Z kuşağı kullanıyor

Yapay Zeka Politikaları Derneği Başkanı Zafer Küçükşabanoğlu, Metaverse’de deneyim yaşayanların %6,1’inin arsa satın almak için hatta arsa satın almış genç kitleden oluştuğunu söyledi.

Küçükşabanoğlu, toplumun %58,1’inin Metaverse kavramını duyduğunu ama bu 58,1’inin sadece %17’sinin Metaverse kavramının ne olduğu hakkında bilgi sahibi olduğunu ifade etti

Devlet, Metaverse'de güven veriyor

Çalışmada Metaverse alemine güven düzeyi de araştırıldı. Araştırma dahilindekilerin yüzde 41,1’i "devlet Metaverse’de olmalı" cevabını verdi.

İnsanların Metaverse büyük bir heyecan duyduğunu fakat bunun yanında korku ve kaygı da yaşadığını söyleyen Küçükşabanoğlu, şöyle konuştu:

"İnsanlar büyük bir heyecan duyuyor. Gelecek görüyor özgürlük duygusu duyuyor ama bunların karşısında korku ve kaygı da duyuyor. Korku ve kaygının olduğu yerde de devletin onu güvende hissettirmesi gerektiğini düşünerek devleti metaverse’de istiyor.”

