Güneş Sistemi'nin en küçük gezegeni Merkür, Güneş ile Dünya'nın arasından geçti.

Antalya'da bulunan TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi, bir etkinlikle bu gök olayını halkla buluşturdu.

Merkür'ün güneş diski önünden geçişi yaklaşık 5,5 saat sürdü.

Merkür'ün Güneş önünden geçişi başladı. https://t.co/SgBOsgOaLA — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) November 11, 2019

Saat 15.30'da izlenmeye başlayan Merkür'ün geçişi gün batımına kadar izlendi.

Merkür geçişinin Kuzey ve Güney Amerika, Antarktika, Batı Afrika ve Atlantik Okyanusu'ndan tamamen gözlenebildiği, Türkiye'de ise kısmen gözlemlenebildiği aktarıldı.

Bir sonraki geçiş 2032 yılında

TÜBİTAK Ulusal Gözlemevinin internet sitesinde yer alan açıklamada, Güneş diskinin önünden gezegen geçişinin bir çeşit tutulma gibi düşünülebileceği ancak Merkür ve Venüs'ün gökyüzündeki açısal çapları nedeniyle ay gibi Güneş'i örtmeye yetmediğinden ışık azalmasının fark edilmeyeceği belirtildi.

Bu tür geçişlerin tarihte uzun yıllar Dünya ve Güneş arasındaki uzaklığın tespit edilmesinde ve gezegenlerin atmosferlerinin olup olmadıklarının araştırılmasında kullanıldığı bilgilerine yer verilen açıklamada, Merkür'ün ortalama bir yüzyılda 13 kez Güneş'in önünden geçtiği, bir sonraki geçişin 13 Kasım 2032'de gerçekleşeceği aktarıldı.

Kaynak: TRT Haber, AA