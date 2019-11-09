Cumhuriyet Üniversitesi (CÜ) Kangal Köpeği Araştırma ve Yetiştirme Merkezi, Kangal köpeklerinin genetiğini araştırarak DNA barkodlama çalışması yaptı.

CÜ Kangal Köpeği Araştırma ve Yetiştirme Merkezi Müdürü Doç. Dr. Yusuf Ziya Oğrak, Kangal köpeklerinin DNA barkodlama işleminin Türkiye'de köpek ırkları içerisinde ilk olduğunu belirtti.

[Fotoğraf: AA]

Çalışmanın dünyada evcil köpekler içerisinde çok yapılmadığını anlatan Oğrak, "Daha çok taksonomik olarak çeşitli hayvan türlerinin belirlenmesinde, böceklerin birbirlerinden ayırt edilmesinde kullanılan bir yöntem" dedi.

Doç. Dr. Yusuf Ziya Oğrak, hayvanlarda barkodlama işleminin dünyada 2003 yılından itibaren yoğun şekilde yapıldığını, 2010 yılından itibaren ABD'de uluslararası barkod kütüphanesi oluşturulduğunu söyledi.

[Fotoğraf: AA]

"Türkiye'de ilk"

Kangal köpeklerinin ilk kez gen bölgesine bakılarak barkodlarının belirlendiğini anlatan Oğrak, şöyle konuştu:

"Bir insan nasıl parmak izinden tanımlanıyorsa, birçok özelliği belirleniyorsa bizde bu hayvan grubunu parmak izi gibi DNA barkodunu belirledik. Markette bir ürün kasada nasıl barkodla belirleniyorsa bizde bu kütüphaneden bu hayvanın hangi gruba ait olduğunu, hangi tür yada ırk olduğunu bu şekilde barkoduna bakarak belirleyebiliyoruz. Çalışmamız Türkiye'de ilk oldu. Irk olarak Kangal köpeği, Dünya Köpek Federasyonunca 2018 Haziran ayında tescil edildi. Kangal çoban köpeği Türkiye'de tanımlanmış tek ırkımız. Biz de bunun DNA barkodunu belirleyerek bilimsel kütüphaneye, veri bankasına girişini gerçekleştirdik."

[Fotoğraf: AA]

Aksaray malaklısıyla ilgili de barkod çalışması sürüyor

Aksaray malaklısı ve Kangal köpeklerinin birbirlerine çok benzetildiğini söyleyen Oğrak, "Onlara da baktık ve Kangallardan çok farklı bir barkod elde ettik. Yakında Aksaray malaklısının barkodunun da bu kütüphaneye girişini gerçekleştireceğiz. Bu şekilde dıştan baktığınızda birbirine çok benzeyen Aksaray malaklısı ve Kangal köpeklerinin esasen barkodlarının farklı olduğunu görüyoruz. Kangal ile Aksaray malaklısı bu şekilde ayırt edilmiş olacak" dedi.

Kaynak: AA