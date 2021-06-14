Perseverance, Mars’ta yaklaşık dört aydır görev başında. Keşif aracı bu kez sahip olduğu görüntüleme sistemiyle, kızıl gezegende 360 derecelik panorama elde etti.

Bunun için tam 992 görüntü biraraya getirildi. Keşif aracı Perseverance’ın Mars’ta elde ettiği panorama, iki milyar 400 milyon piksel.

992 görüntü, 15 ile 26 Nisan arasında “Van Zyl Bakışı” adı verilen yerde çekildi.

Perseverance park halindeyken, keşif aracıyla birlikte Mars’a götürülen mini helikopter Ingenuity ise yüzlerce metre ileride keşif yaparken görülüyor.

Çözünürlüğün yüksek olması sayesinde görüntüdeki her alan net şekilde gözlemleniyor.

Kızıl gezegenin kayalık yapısının göze çarptığı görüntüde kaydedilen ses de dinlenebiliyor.