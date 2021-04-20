TEKNOFEST Havacılık Uzay ve Teknoloji Festivaline her yıl çeşitli projelerle katılan ve çeşitli dereceler elde etmeyi başaran Manisa Fen Lisesi, festival kapsamındaki Su Altı Sistemleri Yarışması için de tasarım geliştirdi.

Lise öğrencilerinin 3 boyutlu katı modelleme programında hazırladığı, su altı manevra kabiliyetine sahip robot, yapay zekayla kendi kendine karar verebilen ve bazı görevleri otonom şekilde yerine getirebilen özelliklerle tasarlandı.

Test aşamasına geçildi

Yoğun mesai harcayarak 3 hafta gibi kısa bir sürede robotu tamamlamayı başaran Manisa Fen Lisesi İnsansız Su Altı Araçları Takımı, Atatürk Olimpik Yüzme Havuzları'nda robotun performans test çalışmalarına başladı.

Bilişim Teknolojileri Öğretmeni ve proje danışmanı Ertuğ Gözaydın, takımlarını Deneyap Türkiye Teknoloji Atölyeleri'nde eğitim gören 10 öğrenciden oluşturduklarını, takım içinde mekanik, yazılım, elektronik ve halkla ilişkiler ekiplerinin bulunduğunu aktardı.

Gözaydın, öğrencilerin 3 aylık işi 3 haftada bitirdiğini belirterek, "Esas amacımız milli savunma sanayisine, milli teknolojiye katkı sağlayabilecek mühendisler yetiştirebilmek, bunun altyapısını oluşturabilmek" dedi.

Takımın yazılım bölümü kaptanı Ahmet Necip Önder, hazırladıkları robotla yurt içindeki yarışmalarda kendilerini kanıtladıktan sonra yurt dışındaki yarışmalarda da yer almayı istediklerini aktardı.

Robotlarının çok fonksiyonlu olduğunu ve yapay zekayla çeşitli görevleri otonom olarak yerine getirebildiğini dile getiren Ömer Efe Ulusoy ise farklı görevleri de robota entegre edebildiklerine işaret etti.

Takımın mekanik bölümü kaptanı Burakhan Arıkanlı da gelecekte Türkiye'nin İHA ve SİHA'larla yaptığı atılımı, su altında da sürdürmeyi hayal ettiklerini kaydetti.

Takım kaptanı Hakkı Arda Acar ise Karadeniz ve Akdeniz'deki doğalgaz arama çalışmaları ile ülke savunmasında görev almak üzere teknolojiler geliştirmeyi hayal ettiklerini söyledi.

Manisa Fen Lisesi Müdürü Hüseyin Kırtaş, öğrencilerin gayretli çalışmasının meyvelerini TEKNOFEST'te almayı umut ettiklerini dile getirdi.