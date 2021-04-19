Savunma sanayii, güvenlik güçlerine sahada hızlı ve kolay kullanım sağlayan sistemler geliştirmeye devam ediyor.

Bu kapsamda geliştirilen, BALA KTS-14 Gövde Destekli Kalkan Taşıma Sisteminin ilk prototipleri Jandarma Genel Komutanlığına teslim edildi.

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, biyomekanik sistemle balistik kalkanı daha ergonomik ve etkili hale getiren BALA KTS-14 sisteminin geliştirilmesinde emeği olanları kutladı.