Yeni tip koronavirüs salgını sonrası dünya çapında yapılan "Evde kal" çağrıları hızla artarken, birçok kişi iş, eğitim ve sosyalleşme ihtiyaçlarını karşılamak için akıllı ekranların başında daha fazla zaman geçirmeye başladı.

Tüm alanları etkileyen salgın nedeniyle evden ve uzaktan çalışma sistemlerine olan ilgi her geçen gün artıyor. Uzaktan çalışmayı mümkün kılan ve evde vakit geçirmek için en çok tercih edilen araçlar ise yine günlük hayatta sıkça kullanılan akıllı ekranlar oluyor.

Akıllı ekranların kullanımı, koronavirüs öncesi döneme göre önemli miktarda arttı.

Uzaktan eğitim süreci boyunca sık kullanılan televizyonların yanı sıra kişilerin evde kalmaları nedeniyle göremedikleri sevdiklerinden haber almak için kullandıkları cep telefonları ve uzaktan çalışma için kullanılan bilgisayarlar da kişilerin bu dönemde yanında ayıramadığı teknoloji cihazları oldu.

[Fotoğraf: AA]

Sosyal medya kullanımı arttı

Evde kalırken sosyalleşmeden kopmak istemeyenlerin ilk tercihi sosyal medya mecraları oluyor. Haberler dolayısıyla da kullanımı artan sosyal medya mecralarındaki trafik koronavirüs nedeniyle zirveye çıktı.

Business Today'de yer alan habere göre, Hindistan'da yapılan bir araştırma, kullanıcıların yüzde 75'inin koronavirüs sebebiyle Facebook, Twitter ve WhatsApp'ta daha fazla vakit harcamaya başladığını ortaya koydu.

Araştırmaya göre, Hindistan'da sosyal medyada geçirilen süre günlük 4 saati aşarken, bu koronavirüs öncesi döneme kıyasla yüzde 87'lik artışa denk geliyor.

[Fotoğraf: AA]

Video konferans uygulamalarının kullanımı artıyor

Koronavirüs salgınının tüm dünyayı etkisi altına almasıyla büyük ölçekli şirketler başta olmak üzere çok sayıda kurum ve kuruluş, çalışanlarını evden çalışmaya teşvik ediyor.

Evden çalışırken, çalışanların işverenlerle ve kendi aralarındaki koordinasyonunda sorun yaşamamasını isteyen şirketler, video konferans programları kullanmayı tercih ediyor.

Aralarında Google'ın "Hangouts Meet", Microsoft'un "Teams" ve Zoom'un "Cloud Meetings" uygulamalarının bulunduğu video konferans platformları, sosyal izolasyon tedbirlerinin yoğunlaştığı 14-21 Mart'ta App Store ve Google Play uygulama dükkanlarından 62 milyon defa indirildi. İndirme sayıları, önceki haftaya göre yüzde 45 artarken, 2019 haftalık ortalamasının ise yüzde 90 üzerine çıktı.

[Fotoğraf: AA]

Dijital yayın platformları kullanıcıları sayılarını artırıyor

Koronavirüs sonrası "Evde kal" çağrıları, kullanıcıların dijital yayın platformlarına ilgisini de artırdı. Turkcell'in internet tabanlı dijital televizyon platformu TV+'ın mobil ziyaretçi sayısında 14-22 Mart'ta yüzde 60 artış yaşandı.

"Türkiye'nin internet televizyonu" sloganıyla hizmet veren BluTV'den geçen hafta yapılan açıklamada da 12 Mart'tan itibaren günlük yeni üye sayısında yüzde 100, izlenme süresinde ise önceki haftalara göre yüzde 40 artış kaydedildiği belirtildi.

Koronavirüs salgını, bütün alanları etkilediği gibi medya sektöründe çalışanların işlerini de zorlaştırıyor. Salgına rağmen halkı bilinçlendirme görevine devam eden gazeteciler, röportajlarını yüz yüze yapmak yerine uzaktan yapmaya başladı. Birçok televizyon kanalı da uzaktan çalışma sistemine uygun olarak görevlerini video konferans yöntemi ile gerçekleştiriyor.

[Fotoğraf: AA]

Online alışveriş yaygınlaşıyor

Koronavirüs sonrası online sipariş ve e-ticarete olan ilgi de hızla arttı. Evlerinden çıkıp markete gitmek istemeyen kullanıcılar, cep telefonu uygulamaları ile siparişlerini veriyor.

Getir'in Kurucusu Nazım Salur, insanların artık gündüz de evde daha fazla vakit geçirdiği için hafta içi gündüz saatlerindeki siparişlerde ciddi artış gözlemlediklerini söyledi.

Sanal market operasyonları için 1.200, mağazaları için 1.000 yeni istihdam sağlayan Migros da toplamda 10 günde 2 bin 200 kişiye iş başı yaptırdı. Migros,10 gün içerisinde 1.000 kişiyi daha istihdam edeceğini duyurdu.

e-ticaret şirketi Amazon da koronavirüs sebebiyle hareketli günler geçiriyor. Amazon, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle çevrim içi alışverişe artan talebi karşılayabilmek için ABD'de 100 bin yeni personel alacağını duyurdu.

[Fotoğraf: AA]

Uzaktan eğitim

Salgından en çok etkilenen alanlardan biri de eğitim oldu. Salgınla birlikte okullar tatil edilirken, ülkeler, öğrencilerin eğitimlerinden geri kalmaması için uzaktan eğitim modellerini hayata geçirmeye başladı.

Dünya çapında salgının yayıldığı ülkelerde 1,5 milyarın üzerinde öğrenci olduğu tahmin edilirken, Türkiye gibi birçok ülke de televizyon, telefon ve bilgisayarlar kanalıyla öğrencilere uzaktan eğitim verilmesine olanak tanıyor.

[Fotoğraf: AA]

Eğlence hayatı da "online" oldu

Koronavirüs salgını nedeniyle en çok iptallerin yaşandığı alanlardan biri olan kültür-sanat da kendini yavaş yavaş yeni sisteme adapte etmeye başladı.

Konserler, müze ziyaretleri, tiyatro ve sinema gibi etkinlikler iptal olurken, sanatçılar hayranlarına ulaşmak için sosyal medyaya yöneldi. Sanatçılar, sosyal medya kanalları aracılığıyla konserler vermeye başladı.

Müzeler sergilerini internet üzerinden görünüme açarken, tiyatrolar, oyun kayıtlarını online olarak izleyicilerine sunuyor.