Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, Instagram, WhatsApp ve Facebook servislerinde dünya genelinde kesintiler yaşandığını belirtti.

Whatsapp, Instagram ve Facebook servislerinde global kaynaklı sorun yaşanmakta olup ülkemizdeki kullanıcılar da kısmen etkilenmektedir. — Dr. ÖMER FATİH SAYAN (@ofatihsayan) April 1, 2020

Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunanan Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Sayan, "WhatsApp, Instagram ve Facebook servislerinde global kaynaklı sorun yaşanmakta olup ülkemizdeki kullanıcılar da kısmen etkilenmektedir." dedi.