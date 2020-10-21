Harran Üniversitesi (HRÜ) Makine ve Bilgisayar Mühendisliği bölümleri bünyesinde kurulan HarranCFD grubundaki bilim insanları, 24 bilgisayarın bir araya getirilmesiyle oluşturulan "süper bilgisayar" simülasyonu hazırladı.

[Fotoğraf: AA]

Simülasyonla konutlarda yaygın olarak kullanılan 1x1 metre eninde 2,15 santimetre boyutlardaki bir asansörde 1,71 metre boyunda bir kişinin öksürmesi durumunda virüs partiküllerinin dağılımları tespit edildi.

[Fotoğraf: AA]

"Hedefimiz asansörlerde havalandırma sistemini geliştirmek"

HRÜ Makine Mühendisliği bölümünde görevli GAP Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliği Merkezi Koordinatörü Dr. Öğretim Üyesi Zeynel Abidin Fıratoğlu çalışmayı şöyle anlattı:

"Hazırladığımız simülasyonla partiküllerin nasıl dağıldığı ve havalandırmayla riskin nasıl azaldığını göstermeye çalıştık. Virüsün yüzeye yapışması gibi tespitler yapmaya çalıştık. Bu simülasyon çok büyük bir dosyadan oluşuyor. Yaklaşık 369 GB boyutunda. Çalışmamız tamamen ücretsiz ve açık kodlu yazılımla yapıldı. Örneğin bu yazılımları süper bir bilgisayara yükleyip lisanlı yazılımlar yapmış olsaydık 100 bin dolar giderimiz olacaktı. Biz bunu açık ücretsiz kodla gerçekleştirerek bu maliyetten kurtulmuş olduk. Hedefimiz bu tür yazılımları sanayide yaygınlaştırmak. Sanayideki projelerin bütçeleri neredeyse büyük maliyetli yazılımlara gidiyor. Bu açık kodlu yazılımlar yaygınlaştıkça maliyetlerin düşeceğine inanıyorum."

Sınıftaki yayılımı araştıracaklar

Fıratoğlu, bundan sonra bir öğrencinin öksürmesiyle koronavirüsün sınıftaki yayılımını araştıracaklarını, öğrencilerin hangi pozisyonda oturması veya sınıfın havalandırmasının nasıl olması gerektiğini anlatan bir simülasyon hazırlayacaklarını söyledi.

[Fotoğraf: AA]

HRÜ Bilgisayar Mühendisliği Fakültesinde görevli TÜBİTAK proje yürütücüsü Doç. Dr. İbrahim Berkan Aydilek ise Yüksek Hesaplamalı Bilgisayar Merkezi'nde TÜBİTAK destekli projeler yürütüldüğünü, burada çok farklı alanlarda bilim adına ne gibi çalışmalar yapılabileceği konusunda yoğun olarak çalıştıklarını ifade etti.