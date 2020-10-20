ASELSAN Konya Silah Sistemleri Fabrikası, açılış için gün sayıyor. Fabrika, savunma sanayi, uzay ve havacılık endüstrisi çalışmalarının yapılacağı 1 buçuk milyon metrekarelik Konya Teknoloji Endüstri Bölgesi'nde yer alıyor.

Tedarikçilerin de yer alacağı yerleşke, bir savunma üssü olarak kurgulandı.

Tesis hakkında bilgi veren ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Prof. Dr. Haluk Görgün, "Üretimi ve AR-GE ve mühendislik birimlerini ayrı ayrı inşa ederek aslında buranın seri üretimle beraber Türkiye savunma sanayiinin ihtiyacı olacağı yeni nesil silah sistemlerinin tasarlanacağı bir merkez olmasını da planladık." dedi.

Fabrika üretime başlamadan ASELSAN'la beraber çalışan firmaların yavaş yavaş yer kiralamaya başladıklarını belirten Görgün, burada kullanılacak stabilize alt sistemleri üreten bir şirketin taşındığını ve ilk üretiminin teslimatını yaptığını söyledi.

Tesiste, ateşli silahların güvenlik testi ve tescil işlemleri de uluslararası standartlara uygun olarak yapılacak.

İnşaatının yüzde 80'i tamamlanan fabrikanın 17 Aralık'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılması bekleniyor.