“Kaşif”, yerli ve milli uzaktan kumandalı su altı robotu. Türkiye’nin en büyük doğal gaz keşfine imza atan Fatih Sondaj Gemisi’nde hizmete giriyor.

35 Türk mühendis 5 ay boyunca gece gündüz çalışarak toplamda 1 milyon satır kod yazdı ve Kaşif'i derin sularla buluşturdu.

Görüntüleri ana kumandaya aktaracak

Kaşif, yerli su altı robotunun kamerası 3 bin metre derine inebiliyor. Deniz sondaj faaliyetlerine görüntü desteği sağlıyor.

Denizlerin yeni “Kaşif”i olacak su altı robotu, görüntüleri ana kumandaya aktaracak, bu sayede mekanik işler yapılabilecek.

"Dünyada çok az ülkenin sahip olduğu bir teknoloji"

Armelsan Savunma Teknolojileri Genel Müdürü Can Emre Bakım, Kaşif ile ilgili şu bilgileri verdi:

"Kaşif'i diğer sistemlerden ayıran en büyük özellik, hibrit bir sistem oluşu. Hibrit sistemden kastımız ise robotumuz üzerindeki iticiler elektrik kontrollüdür. Üzerindeki kollar ise robot kollar esi hidrolik kontrollüdür. Bu dünyada çok az ülkenin sahip olduğu bir teknolojidir."

Üzerindeki kollar sayesinde, sondaj kuyusunun başını temizleme, vida değiştirme, kapak açma kapatma gibi faaliyetleri de yine Kaşif yapacak.

Kaşif, yakın zamanda Karadeniz’de sondaj faaliyeti yapacak Kanuni'de de kullanılacak.

Haber: Rasih Turanoğlu

Kamera: Muratcan Reyhan