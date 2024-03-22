Kodlama öğrenen kızlar ilham oluyor

Ağrı'nın Patnos ilçesinde 6 çocuklu bir ailenin en küçük kızı olarak dünyaya gelen Müjde Esin, zorluklarla dolu bir çocukluk geçirmesine rağmen kararlılığı sayesinde başarıya ulaşan bir isim.

"Merakımın çok da desteklenmediği bir coğrafyada doğdum, büyüdüm" diyen Esin, çocukluk çağında teknolojiye ilgisini şöyle anlatıyor:

"Kumandaların içlerini çok merak ederdim. İçlerini açardım, bakardım. Radyoların içlerini tamir ederdim, herhangi bir sorun varsa evde herhangi bir teknik problem varsa onu çözümleyen bendim."

[Fotoğraf: Ağrı Valiliği]

6 bin 500 genç kodlamayla tanıştı

Müjde Esin 5 yıl gecikmeli olsa da, burslu girdiği üniversitede mühendislikte okuyan arkadaşlarından kodlamayla tanıştı. Bu alanda yaptığı bir proje İtalya'da ödül alınca da kurucusu olduğu KızCode'un hikayesi başladı.

KızCode genç kızların her alanda etkin rol almalarına destek olmak için 2015 yılında kurulan kar amacı gütmeyen bir kuruluş. İngiltere İçişleri Bakanlığı ve Üniversiteler Birliği tarafından "En İyi Sosyal Sorumluluk Girişim Ödülü"nü kazanmasıyla, yurt dışında da dikkatleri çekti. Esin KızCode'un kuruluş amacını şöyle özetliyor:

"KızCode aslında bu merakların içerisinde doğup büyüyen fakat desteklenmemiş, fırsatlar tanınmamış kız çocuklarına destek sağlayan bir sosyal girişim. Ben yaptıysam siz de yaparsınız fikriyle doğdu. 2016 yılından beri 6 bin 500 kız çocuğuna ulaştık. Bunun yanında özellikle bu alanlardan uzaklaştırılan, okula gönderilmeyen kız çocuklarıyla da ilgili çalışıyoruz. Biz aslında teknolojiyi bir araç olarak kullanıp kız çocuklarının meraklarını tetikleyecek eğitim modelleri geliştiriyoruz."

"Biz yaptıysak siz de yapabilirsiniz"

KızCode Türkiye ve İngiltere'de kodlama ve cinsiyet eşitliği üzerine eğitim vermeyi sürdürüyor. Eğitim alan gençlerden biri 18 yaşındaki Duru Özer... Avrupa Kızlar Bilgisayar Olimpiyatı'nda Türkiye'yi temsil eden Duru, 2 kez altın madalya kazandı. Duru başarılarını ve hayallerini şöyle anlatıyor:

"2022 ve 2023'te Avrupa Bilgisayar Kızlar Olimpiyatı'nda Türkiye'yi temsil ettim ve ikisinde de altın madalya kazandım. 2022'de Türkiye'de düzenlenmişti. Orada da birincilik aldım resmi olarak. Ne yaparsam yapayım ilerleme kaydedecek bir şey yapmak istiyorum bilimde ve teorik olarak bilgisayar alanında bir değişim yaratmak, bir iz bırakmış olmak istiyorum."

17 yaşındaki Bergüzar Yürüm de ödüllü öğrencilerden... Bergüzar bu başarıların başka kızlara örnek olacağını söylüyor:

"Teknofest'e 9'uncu sınıfta katıldım. Onda bayağı büyük bir takımımız vardı. Deprem hakkında enkaz altında iletişim kurabilmesi için bir projemiz vardı. İstanbul'da finale kaldık. Bence toplumsal tabular var. Benim de yaşadığım sıkıntılar var. Herkesin yaşadığı sıkıntılar var. Ama hep birlikte güçlü olacağız. Hep birlikte buna barışacağız ve kızların sayısı da gün geçtikçe artacak."

Kodlama becerilerini geliştiren kız çocukları, teknoloji dünyasına kendi benzersiz tarzlarını ve perspektiflerini de kazandırıyor. Bu alanda ilerleyen gençler akranlarına "Biz yaptıysak, siz de yapabilirsiniz" diye sesleniyor.