Marmara Bölgesi'nde olası büyük deprem sadece kara için değil, deniz için de risk barındırıyor.

Meclis Araştırma Komisyonu'nun hazırladığı deprem raporuna göre, Adalar başta olmak üzere Marmara'nın doğu kıyıları, tsunami tehlikesinin en yüksek olduğu noktalar arasında.

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi Müdürü Dr. Doğan Kalafat, "Marmara'nın problemi deniz tabanında oluşacak 3 tane çukur var ki, bu çukurlarda çok genç alüvyon yığınlar var. Bunların büyük kalınlıkları var. Bunlar büyük bir depremde hareket edecek ve dolayısıyla bir tsunamiye neden olacak" dedi.

Tsunami riski takip ediliyor



Kandilli Rasathanesi Bölgesel Deprem ve Tsunami İzleme Merkezi, 2012 yılından bu yana tsunami risklerini takip ediyor. Gerektiğinde ise ilgili birimlere uyarıda bulunuyor.

İzleme merkezinde yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi veren Dr. Doğan Kalafat, "1 depremin büyüklüğüne bakıyoruz, 2 depremin denizden karaya olan uzaklığına bakıyoruz, 3 depremin derinliğine bakarak bir karar matrisimiz var. Bu matrise göre burada tsunami uyarısı verebiliriz veya tsunami bilgisi verebiliriz diye farklı bilgiler verebiliyoruz" açıklamasını yaptı.

3 farklı bilgiden tsunami mesajı üretiliyor

Depremin yerine, derinliğine ve büyüklüğüne göre 3 farklı bilgi, gözlem ve uyarı şeklinde tsunami mesajı üretiliyor. Bu mesajlar da AFAD başta olmak üzere ulusal ve uluslararası tüm yetkili kurumlara en geç 7 dakika içerisinde gönderiliyor.

Merkezde sismik sinyaller 7 gün 24 saat takip ediliyor. Deprem olmasa dahi günde 3 kez senaryo hazırlanıyor.



