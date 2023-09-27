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Bilim Teknoloji
AA 27.09.2023 10:11

İzmirliler TEKNOFEST'e kavuştu

Dünyanın en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST, İzmir'de ziyaretçilerini ağırlamaya başladı.

İzmirliler TEKNOFEST'e kavuştu

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yürütücülüğünde düzenlenen TEKNOFEST İzmir, Çiğli Havaalanı'nda başladı. 1 Ekim'e kadar sürecek festival, Türkiye'nin "milli teknoloji ekosisteminde" rol oynayan bakanlıkların, başkanlıkların, kamu ve özel sektör kuruluşlarının, akademik kurumların ve medya şirketlerinin de aralarında bulunduğu 121 kurumun katılımıyla gerçekleştiriliyor.

Kapılarını 09.00'da açan festival nedeniyle Çiğli Havaalanı bölgesinde trafik yoğunluğu oluştu. Sabah erken saatlerden itibaren festival alanına gitmek isteyenlerin büyük bölümünün, toplu taşıma araçlarını kullandığı gözlendi.

Resmi açılış töreni bugün saat 13.00'de gerçekleştirilecek festivalin ilk gününde "Bilim Şov", Rafadan Tayfa Teknolojik Tayfa", "Hürkuş ve Gökbey Müzikali", "Sahne Senin", Uçan Çocuklar Akrobasi Gösterisi" ve Burak Yeter konseri olacak.

Katılımcılar gün boyunca "Dikey Rüzgar Tüneli", "İklim Tüneli", "Güneş Gözlemi", "Planetaryum", "Uzay Temalı Çocuk Parkı", "Simülasyon Deneyim Alanları", "Katılımcı Stant Aktiviteleri", "Kara ve Hava Araç Sergisi", "Sıcak Hava Balonu" ve "Pedallı Uçuş Etkinliği"ni deneyimleyebilecek. Teknoloji ve girişim alanlarında yarışmalar yapılacak.

Hava araçları katılımcılara gösteriler sunacak

Festival boyunca Türk Yıldızları, Bayraktar Akıncı, Anka, Bayraktar TB2, F-16 Solotürk, Hürkuş, S-70 (Çelik Kanatlar), BEL-429 (Üzüm Salkımı), Paramotor, Gyrocopter, T-129 Atak Helikopteri, Caravan (Paraşüt atlayışları) ile gökyüzünde heyecan veren gösteriler sunulacak, öğrencilerle ilk uçuş etkinlikleri hayata geçirilecek.

"Sahne senin" etkinliği ile müzikseverler, sahne deneyimi yaşayacak.

Festival heyecanına ortak olmak isteyen ziyaretçiler, kayıtlarını TEKNOFEST internet sitesi ve mobil uygulama üzerinden yapabiliyor.

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