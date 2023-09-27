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Bilim Teknoloji
TRT Haber 27.09.2023 01:48

İzmir'de TEKNOFEST heyecanı başlıyor

Yılın son TEKNOFEST'i bugün İzmir'de başlıyor. İzmir Çiğli Havalimanı'ndaki festival, 5 gün boyunca teknoloji meraklılarını buluşturacak. Ayakları yerden kesecek etkinlikte Türk savunma sanayiinin dünyanın gözdesi haline gelen hava araçları da sergilenecek.

İzmir'de TEKNOFEST heyecanı başlıyor
[Fotograf: AA]

Teknoloji yarışmaları, hava gösterileri, konserler...

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nca düzenlenen Türkiye'nin ilk ve tek havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST'in bu yılki üçüncü ve son etabı bugün İzmir'de başlıyor.

Festival Çiğli Havalimanında olacak 

Çiğli Havalimanındaki festival alanı bugünden itibaren teknoloji meraklısı ziyaretçilere açılacak.

TEKNOFEST İzmir, ziyaretçilerini “Milli Teknoloji Hamlesi” sloganıyla karşılayacak...

TB3, TEKNOFEST'ten sonra ilk uçuşunu yapacak
TB3, TEKNOFEST'ten sonra ilk uçuşunu yapacak

Nefes kesen gösteriler...

İzmir'de 5 gün sürecek TEKNOFEST'e gelenler, Türkiye'nin gururu, tamamen yerli ve milli Gökbey, Kızılelma, Hürjet, Anka ve daha bir çok kara ve hava araçlarının nefes kesici gösterilerini izleme imkanı bulacak.

Teknoloji ve girişim yarışmaları, eğitici atölye etkinlikleri, dikey rüzgar tüneli ve simülasyon deneyim alanları, meraklısına açık olacak.

"Sahne Senin" etkinliği ile müzikseverler, sahne deneyimi yaşayabilecek.

TRT, bu dev organizasyonu Ankara ve İstanbul'da olduğu gibi 5 gün boyunca canlı yayınlarla aktaracak.

Türkiye'nin en güçlü motoru TEKNOFEST'te sergilenecek
Türkiye'nin en güçlü motoru TEKNOFEST'te sergilenecek

Ulaşımda önlemler alındı

1 milyon kişinin ziyaret etmesi beklenen TEKNOFEST İzmir için ulaşımda da ek önlemler alındı.

İZBAN ve ESHOT seferleri, Çiğli'deki festival alanına ulaşımı kolaylaştırmak için yeniden düzenlendi.

Etkinliği takip etmek isteyenlerin toplu ulaşım araçlarını tercih etmesi istendi.

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