Uydunun fırlatılmasından sorumlu olan Fransız şirketi Arianspace, İngenio'yu yörüngeye sokmakla görevli Vega roketinin kalkışından 8 dakika sonra cihazın yörüngesinde bir sapma tespit edildiğini ve uzayda kaybolduğunu duyurdu.

Roket, Güney Amerika'da bulunan Fransız Guyanası'ndaki Kuru Uzay Üssü'nden TSİ 16.52'de fırlatıldı.

İlk bilgilere göre uydunun kaybolmasına insan hatasının neden olduğu düşünülüyor. Arianspace, Avrupa Uzay Ajansı ile birlikte bir araştırma komisyonu oluşturacak.

200 milyon euroluk proje

Olayla ilgili Twitter hesabından mesaj yayımlayan Arianspace Yönetim Kurulu Başkanı Stephane İsrael de "Müşterilerimize, en derin üzüntülerimizi iletiyoruz." ifadesini kullandı.

Diğer yandan İspanyol basınında yer alan haberlerde, İngenio'nun 200 milyon euroluk bir proje olduğu değerlendiriliyor.

Temmuz ayında, bu kez Birleşik Arap Emirlikleri'ne ait bir uydu da Vega roketinin motorlarının birinde meydana gelen arızadan dolayı kaybolmuştu.