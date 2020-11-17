Sadece birkaç hafta içinde, dünyanın bir ucundan yola çıkan virüs, sokakları adeta film sahnesine çevirdi.

Dükkanlar kapandı, sokaklar ıssızlaştı ve herkes maskeyle dolaşmaya başladı.

Biz yeni normalimize alışmaya çalışırken, bazı sektörler alışma sürecini tamamlamış, geliştirme sürecine çoktan geçmişti.

Podyumların yeni gözdesi

Önce modadan nasibini aldı maskeler...

Renklendiler, farklı şekillere büründüler ve bir mesaj aracına dönüştüler. Maskelerin görüntüsü, bir anda koruma görevinin ötesine geçti.

Dünyanın önde gelen moda firmaları, maskeleri kendi desenleriyle süsleyerek astornomik fiyatlardan satışa sundu.

Moda yüz maskesi pazarında çalışan şirketler, aşı bulunsa dahi bu akımın 2025'e kadar süreceğini tahmin ediyor.

Maskelere teknolojik dokunuş

Moda dünyası maskeleri dönüştürmeye devam ederken, teknoloji dünyası da elbette boş durmadı. Önce maske kumaşlarına el atıldı.

Tekstil endüstrisi, nanoteknoloji devrimiyle el ele vererek, nano sensörleri kumaşlara yerleştirdi. Esnek ve yıkanabilen maskeler geliştirildi.

Böylece maske kumaşlarının virüs ve bakterilere karşı daha akıllı hareket etmesi sağlandı.

Boston merkezli Brigham & Kadın Hastanesi ise, viral partikülleri N95 maskeleri kadar etkili bir şekilde durduran yeni bir maske tasarladı.

Bu maskelerin diğer maskelerden farkı ise silikon içeren kauçuk malzemeden yapılması ve kolay strelizasyon ile birden fazla kez kullanılabilmesi.

E-maskeler

Kullandığımız tüm ürünlerin akıllanmasına artık alıştık. Elbette akıllı maskelerin çıkması bizi şaşırtmadı.

Konuyla ilgili ilk çalışmalardan biri Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT) mühendislerinden geldi.

MIT araştırmacıları tarafından üretilen ve elektrikle çalışan maskelerin, yaydığı ısıyla virüse karşı koruma sağladığı açıklandı.

Bir pil ile çalışan ve ısıtılmış bakır tel kullanan maskelerde bir sonraki hedef ise korumanın haricinde, savunmadan atağa geçerek, virüsü doğrudan yok edecek bir sistem geliştirmek.

Virüsten korunmanın bir adım ötesi

Maske teknolojisinde dikkat çeken bir çalışma da İtalya’dan geldi.

Teknoloji alanında çalışan bir şirket, yüzü gösteren şeffaf, açılıp kapanabilir ve bluetooth teknolojisi ile akıllı telefona bağlanan bir maske geliştirdi.

Maske virüsten korumanın yanı sıra, nefes alıp verme sağlığını, filtelerin kullanım yüzdesini ve kalp atışlarını ölçüyor.

Çeviri yapabilen maskeler geliştirildi

Maske kullanımı iletişimi zorlaştırıyor diyorsanız bir kez daha düşünün çünkü sahip olmadığınız iletişim yeteneklerini dahi kazandırıyor.

Japonya'da bir teknoloji şirketi, konuşma çevirisi yapan maskeler üretti.

Standart yüz maskelerine uyan akıllı maskeler, telefon ve tabletlere bağlanabiliyor, konuşmaları kopyalayabiliyo, arama yapabiliyo ve Japoncayı tam sekiz dile çevirebiliyor.

Maskeler, gelecekte bizi şaşırtmaya devam edecek gibi gözüküyor.