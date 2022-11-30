Siber Güvenlik Haftası ve Uluslararası Siber Savaş ve Güvenlik Konferansı, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran'ın da katılımıyla ATO Congresium'da başladı.

Demir, açılışta yaptığı konuşmada, gelişen teknolojiyle birlikte savaş konseptlerinin de değiştiğine işaret ederek, kara, hava ve deniz ordularında insansız ve otonom sistemlerle savaşılan bir döneme doğru gidildiğini vurguladı.

Devletlerin, ekonomi, sağlık, enerji, gıda ve telekomünikasyon gibi alanlarda rekabet ettiğine dikkati çeken Demir, bu sektörlerde dijitalleşmenin hız kazandığını anlattı.

Demir, bu gelişmeler çerçevesinde her ortamda siber saldırıya maruz kalınabilecek unsurların devrede olduğunu ifade etti.

"Siber saldırılar bir füzeden daha büyük tehdit"

Demir, yeni nesil savaş veya uçak gemisi için siber saldırıların, bir füzeden daha büyük tehdit olduğunu belirterek, "Bir model uçak veya bir model gemi, bir anlamda uçan veya yüzen bilgisayar konumundalar. Onların maruz kaldığı tehditler sıralamasında siber tehdidi asla göz ardı edemeyiz. Bu açıdan dünyada siber orduların oluşturulduğu bir dönemdeyiz." dedi.

Türkiye'nin jeostratejik ve jeopolitik bir öneme sahip olduğunu vurgulayan Demir, "Türkiye'nin bir enerji hattı olması noktasında çeşitli atılımların konuşulduğunda, Türkiye'nin siber saldırılar anlamında da daha fazla ilgi çekmesi ve hedef olmasının da beklenmesi gerektiğini düşünüyoruz. Bu konuda savunmacı olmak kadar caydırıcı olacak bir saldırı gücüne de sahip olmanın önemi açıktır." ifadelerini kullandı.

Siber güç endeksinde ilk 10 hedefi

Demir, Harvard Üniversitesinin bu yıl yayınladığı Siber Güç Endeksi Raporuna göre Türkiye'nin genel değerlendirmede 23. sırada yer aldığını aktararak, "Bu bir gerçeği gösteriyor, bu konuda çok çalışmamız gerekiyor. Siber güç endeksinde ilk 10 arasına girmemiz aslında uzak bir hedef değil." diye konuştu.

Siber güvenlik alanında da güvenlik kuvvetlerine hizmet vermeye devam ettiklerine dikkati çeken Demir, bu alanda şirketlerden özgün ürünler beklediklerini ve yabancıya muhtaç olmak istemediklerini anlattı. Demir, bu alanda geliştirilen ürünlerin etkinliğinin test edilmesinin de önemli bir konu olduğunu vurguladı.