TEKNOFEST'ten yapılan açıklamaya göre, festival, bu yıl Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla İstanbul, Ankara ve İzmir'de düzenlenecek.

Festival kapsamında düzenlenen teknoloji yarışmalarına başvurular bugün tamamlanacak. 13 milyon TL'nin üzerinde ödül, 30 milyon TL'den fazla malzeme desteğinin verileceği yarışmalara etkinliğin web sitesinden başvuru yapılabilecek.