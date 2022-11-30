Haber Giriş: 30 Kasım 2022 Çarşamba 10:34Son Güncelleme: Kaynak: AA
TEKNOFEST teknoloji yarışmalarına başvurularda son gün
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali kapsamında gerçekleştirilen teknoloji yarışmalarına başvuru süresi bugün sona erecek.
TEKNOFEST'ten yapılan açıklamaya göre, festival, bu yıl Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla İstanbul, Ankara ve İzmir'de düzenlenecek.
Festival kapsamında düzenlenen teknoloji yarışmalarına başvurular bugün tamamlanacak. 13 milyon TL'nin üzerinde ödül, 30 milyon TL'den fazla malzeme desteğinin verileceği yarışmalara etkinliğin web sitesinden başvuru yapılabilecek.
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TEKNOFEST teknoloji yarışmalarına başvurular yarın sona erecek
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