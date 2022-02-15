Instagram’da hikayeler özelliğinde DM görüşmesi başlatmak zorunda kalmadan akışınızdaki herhangi bir hikayeyi beğenebileceksiniz.

Daha önce, bir kullanıcının hikayesine gönderdiğiniz herhangi bir yanıt gelen kutusunda bir yanıt olarak görünüyordu. Yeni özellikle, kullanıcıya mesaj göndermeden hikayesini beğenerek etkileşim kurabileceksiniz.

❤️ Private Story Likes ❤️



Starting to roll out today, you can now send some love by liking people’s stories without sending a DM.



Likes on stories are private and do not have counts. Rather, they appear as hearts next to people’s handles in your Stories view sheet. ???????? pic.twitter.com/l56Rmzgnnw — Adam Mosseri (@mosseri) February 14, 2022





Beğeniye dair herhangi bir bildirim gelmeyecek

Paylaşımı yapan kullanıcı, hikâyesini kimlerin beğendiğini görüntüleme seçeneğine sahip olacak. Bunun için kullanıcı, hikâyesini görüntüleyenler sayfasına gelecek. Bu sayfada hikâyeyi görüntüleyen ve beğenen kullanıcıların yanında küçük bir kalp işareti olacak. Öte yandan hikâyeyi kaç kişinin beğendiği, doğrudan hikâye üzerinde görüntülenmeyecek.

Instagram Başkanı Adam Mosseri, bu özellik ardındaki gerekçeyi de şu şekilde açıkladı:

“Buradaki amaç insanların birbirine daha fazla destek vermesini sağlamak fakat ayrıca özel mesajları biraz temizlemek. Yılbaşında mesajlaşmanın bizim için öncelik olduğunu söylemiştim ve bunun büyük bir parçası, sizin ve önem verdiğiniz kişiler arasındaki mesajlara odaklanmak.”

Özellik, Instagram kullanıcıları için kullanıma açılmaya başladı.