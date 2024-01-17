İlk Türk astronota 'yerli ve milli uzay kıyafeti'

İlk Türk astronot Alper Gezeravcı'nın 14 günlük uzay görevi için çok özel bir hazırlık yapıldı. Gezeravcı'nın kıyafetleri yerli ve milli imkanlarla Ankara'da üretildi.

O kıyafetler Milli Savunma Bakanlığı Askeri Fabrikalar Genel Müdürlüğü'ne bağlı Hava Dikimevi Müdürlüğü'nde hazırlandı. TRT Haber, kıyafetlerin hazırlandığı dikimevinde çalışmaları görüntüledi.

İlk Türk astronotunun kıyafeti için değişik kumaş, renk ve modellerde tasarım numuneleri hazırlandı. Tasarımda en çok dikkat edilen hususlar kıyafetin uzay şartlarına uygun olması ve Alper Gezeravcı'nın konforuydu.

Kıyafetin tasarım aşamasında Alper Gezeravcı'dan alınan geri dönüşler etkili oldu. Üretilen kıyafet antistatik kabiliyeti ile uzay görevlerinde kullanılabilecek.