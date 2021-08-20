Sarsılmaz Silah Sanayi Genel Müdür Yardımcısı Mahmut Nuri Kızıltan, IDEF 2021'de yaptığı değerlendirmede, fuarda bu yıl yeni silah modelleri sergilediklerini söyledi.

Fuarda SAR-9 modelinin 3 yeni ürününü ile SAR 127 MT (uçaksavar), SAR 56 (piyade tüfeği) ve SAR-762 MT (makineli tüfek) silahlarını ilk kez görücüye çıkardıklarının altını çizen Kızıltan, bunların yanında fuarda çok ilgi gören tabanca modellerinin de sergilendiğini anlattı.

Kızıltan, sözlerini şöyle sürdürdü;

Uçaksavarlar şu anda kalifikasyon aşamasında. Makineli tüfeğimiz envantere girdi. 2022'nin başında uçaksavarın da teslimatları yapılacak. Bu makinalı tüfek ailesine başka tüfekler de katılacak.

Fuarın çok verimli geçiyor. Birçok ülkeyle teknoloji transferi ve satış konusunda anlaşmalar yaptık. Sarsılmaz ürünleri yerli ve millidir. Malzeme yüzde 90 oranında yerli. Tüm parçalar da fabrikamızda ürettiğimiz ve yerli yan sanayimizde üretilen ürünlerdir.

"ABD'ye en çok SAR-9 modelini gönderiyoruz"

Şu anda ABD'ye aylık 25 bin civarında tabanca gönderiyoruz. Yıl sonunda ABD'ye minimum 35 bin tabanca göndermeyi hedefliyoruz. ABD'ye en çok SAR-9 modelini gönderiyoruz. Yeni pazarlar için de çalışmalarımız var.

Bu arada şirketin SAR-9 dışında fuarda ilk kez sergilediği ürünler şunlar:

Sar 762 MT, yurt içindeki kullanıcıların 7,62x51 milimetre çapındaki yerli bir makineli tüfek ihtiyacına yönelik olarak geliştirildi ve başarıyla kalifiye oldu. Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünün ihtiyaçlarını karşılama hedefiyle projeye adım atan firma, SAR 762 MT'nin testlerini başarı ile tamamladı ve seri üretim aşamasına geçti.

SAR 127 MT, ağır makineli tüfeği de 12,7x99 milimetre çapında ve uçaksavar projesi kapsamında geliştirdi. Silahın prototip testlerine başladı.

Şirketin piyade tüfeği SAR 56'nın en önemli özelliği silahın farklı uzunluktaki namlu boyu seçeneklerine sahip olması. Bu sayede, yakın mesafeden uzak menzile kadar farklı koşullarda gerçekleşebilecek tüm görevlere uygun bir çözüm olarak öne çıkıyor. Özel Kuvvetler, Kara Kuvvetleri ve Jandarma Genel Komutanlığına teslimatları devam ediyor.