İngiltere’deki 3 üniversitenin iş birliğiyle Harvard Üniversitesi tarafından yürütülen "Fosil Yakıtların Yanmasından Oluşan Dış Mekan Partikül Kirliliği Kaynaklı Küresel Ölüm Oranı" başlıklı araştırma, 2018’de fosil yakıt kaynaklı hava kirliliğinin 8 milyonu aşkın ölüme neden olduğunu ortaya koydu.

Buna göre, dünya üzerindeki her 5 ölümden 1’inin sorumlusu fosil yakıt kaynaklı hava kirliliği oldu.

Çin’in önlemleriyle ölüm oranı geriledi

Kuzey Amerika’nın doğusu, Avrupa ve Güneydoğu Asya en yüksek ölüm oranlarına sahip bölgeler oldu.

2012 yılında dünya üzerinde fosil yakıt emisyonları nedeniyle gerçekleşen ölümler tüm ölümlerin yüzde 21,5’ine denk gelirken, Çin’in sıkılaşan önlemleriyle bu oran 2018 yılında yüzde 18’e geriledi.

Temiz enerji kaynakları vurgusu yapıldı

Washington Üniversitesi Küresel Çevre ve Sağlık Merkezi Küresel Sağlık Bölümü Öğretim Üyesi Ronald Law, iklim değişikliği ve hava kirliliğinin ölümcül sağlık etkilerinin durdurulması gerektiğini vurguladı:

"Araştırmanın sonuçları, özellikle dünyanın savunmasız bölgelerinde çocuklar arasında erken ölüm oranlarının artmasından sorumlu olduğuna dair kanıtları pekiştiriyor. Şimdi ve gelecekte, gezegenimizin, toplumumuzun ve insanların sağlığını daha iyi korumak istiyorsak, temiz enerji kaynaklarına geçmek için cesur adımlar atmak şart."