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Bilim Teknoloji
AA 24.11.2023 11:01

Güvenli internet kullanıcısının 43 milyona ulaşması bekleniyor

Türkiye'nin bilgi ve iletişim teknolojileri alanındaki altyapısını geliştirme çalışmaları sürerken güvenli internet hizmeti alan kullanıcıların sayısının da gelecek yıl itibarıyla 43 milyona ulaştırılması hedefleniyor.

Güvenli internet kullanıcısının 43 milyona ulaşması bekleniyor

Yüksek kapasiteli sabit, mobil ve kablosuz geniş bant şebekelerin ve hizmetlerin yaygınlaştırılmasıyla fiber altyapının geliştirilmesi kurumun stratejik öncelikleri arasında yer alıyor.

Bu kapsamda, geniş bant internetin yaygınlaştırılması, fiber altyapıların ülke çapında erişilebilir olması, 5G ve ötesi teknolojilere geçişin daha rahat gerçekleşmesi için yürütülen projelere odaklanıldı.

5G'ye mümkün olduğunca yüksek oranda yerli ve milli ürünleri kullanarak, güvenilir altyapıyla geçişin sağlanması, bilgi birikiminin sonraki nesil haberleşme teknolojilerine aktarılması amaçlanıyor.

"Siber güvenlik" hassasiyeti

Kurum bünyesinde faaliyet gösteren Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi (USOM) ile ülke genelinde siber güvenlik anlayışının daha da geliştirilmesi hedefleniyor.

USOM siber olaylara müdahale ekibi (SOME) sayısının 2024 sonunda 2 bin 180'e, USOM'a kayıtlı SOME'lerde görevli uzman personel sayısının da 7 bin 50'ye çıkarılması öngörülüyor.

Zararlı bağlantı sayısının gelecek yıl 85 bini bulması, USOM'dan kurum ve kuruluşlara yapılan siber güvenlik olay bildirim sayısının da 13 bin 700'e ulaşması bekleniyor.

Mobil abone sayısı 93 milyonu aşacak

İnternet servis sağlayıcıları tarafından ücretsiz sunulan ve internetteki zararlı içeriklerden çocukları ve aileleri büyük oranda koruyan güvenli internet hizmetini kullananların sayısının bu yıl sonunda 30 milyonu bulacağı hesaplanırken gelecek yıl 43 milyona yükselmesi hedefleniyor.

Bu yıl sonu itibarıyla 550 bin kilometreyi görmesi beklenen fiber altyapı uzunluğunun da 2024'te 600 bin kilometreye ulaştırılması amaçlanıyor.

Fiber geniş bant abone yoğunluğunun da bu süreçte artması öngörülüyor. Söz konusu yoğunluğun gelecek yıl yüzde 10'a ulaşması bekleniyor.

Fiber internet abone sayısının 2024'te 9 milyona, Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) hesabı sayısının 2 milyon 350 bine yükseltilmesi hedefleniyor.

Makineler arası iletişim (M2M) abone sayısının 2024'te 9 milyon 100 bine yükseltilmesi, mobil abone sayısının ise 93 milyon 500 bine çıkarılması öngörülüyor.

Mobil geniş bant abone penetrasyon oranının yüzde 96'yı bulması, nitelikli elektronik sertifika sayısının 8 milyon 150 bine ulaşması, sabit geniş bant abone penetrasyon oranının yüzde 27 olarak gerçekleşmesi de hedefler arasında yer alıyor.

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