Günlük ortalama 4 saat mobil internete ayrılıyor

Bakan Uraloğlu, "We Are Social ve Meltwater" tarafından hazırlanan "Dijital 2025 Türkiye" raporunda yer alan mobil kullanım verilerine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Bu yıl itibarıyla Türkiye nüfusunun 85 milyonu aştığını belirten Uraloğlu, "Nüfusumuzun yüzde 92,1'ine denk gelen 80,7 milyon kişide cep telefonu bulunuyor. İnternet kullanan kişi sayısı nüfusun yüzde 88,3'ünü oluşturdu" değerlendirmesinde bulundu.

Uraloğlu, ülkede 77,3 milyon internet kullanıcısı bulunduğuna işaret ederek, "16 yaş ve üzeri internet kullanıcılarının yüzde 97,6'sı cep telefonuna, yüzde 62,8'i de masaüstü veya dizüstü bilgisayara sahip. 16 yaş ve üzeri internet kullanıcılarının yüzde 96,9'u internete erişim için herhangi bir cep telefonu kullanıyor. Bunu yüzde 95,2 ile akıllı telefonları takip ediyor" ifadesini kullandı.

"Bilgisayarlarda ve tabletlerde geçirilen günlük süre ise 3 saat 9 dakika"

İnternette geçirilen sürenin günlük ortalama 7 saat 13 dakikaya ulaştığını aktaran Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Bu sürede mobilin payı yüzde 56,3. Yani günlük ortalama 4 saat 4 dakikayı cep telefonlarımız aracılığıyla internette geçiriyoruz. Bilgisayarlarda ve tabletlerde geçirilen günlük süre ise 3 saat 9 dakika. Ayrıca Türkiye'deki internet trafiğinin yüzde 73,1'ini cep telefonları oluşturuyor. En yakın takipçisi dizüstü ve masaüstü bilgisayarların payı yüzde 25,5."